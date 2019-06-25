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Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены. Провокаторы ждут 26 июня

25 июня 2019, 14:39  •  51 • Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Теперь будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдёт 26 июня.
Во вторник, 25 июня, в первый же день работы российской делегации в ПАСЕ после долгого перерыва, полномочия наших представителей были оспорены участниками летней сессии ассамблеи.
Выступая перед собравшимися, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что "есть необходимое большинство", таким образом, вопрос будет рассмотрен 26 июня. Для начала составят доклад по ограничению полномочий. А завтра за него планируют голосовать.
Наконец, Паскье добавила, делегация, чьи полномочия оспариваются, участвует в работе ПАСЕ, однако она не может голосовать по своему вопросу.

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