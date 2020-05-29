Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала...
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Главная / В мире

Полномасштабный бунт? В городе США ввели режим ЧС из-за беспорядков после гибели задержанного

29 мая 2020, 20:55  •  26 • В мире
В американском городе Миннеаполис власти вынуждены были ввести режим ЧС. Особый режим введён на 72 часа. Такое решение приняли из-за массовых беспорядков, которые грозят перерасти в полномасштабный бунт. Люди вышли на улицы после гибели задержанного афроамериканца. Местные жители считают, что в его смерти виноваты полицейские.
В Миннеаполисе мэр Джейкоб Фрей ввёл режим чрезвычайной ситуации на 72 часа. Причиной стали массовые беспорядки, которые местные жители устроили из-за гибели афроамериканца после общения с полицейскими. Власти посчитали, что выступления грозят перерасти в бунт. В официальном распоряжении говорится, что жители и гости города под угрозой "получения серьёзных травм или смерти", сообщает РИА ФАН.
Напомним, третий день в Миннеаполисе полыхают массовые беспорядки. Всё началось с жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских долго прижимал его шею к асфальту, несмотря на то что мужчина уже буквально хрипел, что не может дышать. Флойд умер, а американцы высыпали с протестами на улицу.
"Хватит нас убивать" - это одно из ключевых требований митингующих. Кроме того, люди требуют наказать виновных в смерти задержанного.
На записях из Миннеаполиса видно толпу, которая крушит всё, что попадается ей по дороге, включая машины, магазины. Люди жгут американские флаги, разрисовывают краской вход в полицейские участки. Под горячую руку попала даже женщина в инвалидном кресле. Её избили и засыпали противопожарным порошком.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наивности в деле MH17
29 мая 2020, 09:50
«Вложил немало средств в Великобританию»: RT нашёл у Евгения Чичваркина ещё один дом в Лондоне
29 мая 2020, 11:55
"Извините, но на вечеринку невидимок вы опоздали": Русский бомбардировщик высмеяли на Западе
29 мая 2020, 16:55
"По нам стреляют из вертолётов": Украинский журналист напомнил Киеву о забытых 18 трупах
29 мая 2020, 09:55
"Арктический душ" для Европы? Писатель оценил русские учения на Севере
29 мая 2020, 01:55
NASA задумало для Тома Круза космическую миссию. На этот раз точно невыполнима?
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на сло...
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наив...
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - ...
29 мая 2020, 05:55
Русофобская пропаганда Украины нашла «союзника» в РФ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызвал смех
27 мая 2020, 00:55
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
28 мая 2020, 02:55
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "распнёт" Путина
25 мая 2020, 17:55
Чей Крым? Звёздные ответы – стыдные, политические и открытые. Такие, что сердце сжимается
23 мая 2020, 14:55
"Российские МиГ-29" заслали братья-белорусы? Озвучена версия о загадочных истребителях в Ливии
23 мая 2020, 01:55
Литва строит мост, который ведёт в никуда
23 мая 2020, 21:28
Зеленский ни разу не назвал имя Олеся Бузины. Но кое-что произошло.
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.