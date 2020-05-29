Полномасштабный бунт? В городе США ввели режим ЧС из-за беспорядков после гибели задержанного

В Миннеаполисе мэр Джейкоб Фрей ввёл режим чрезвычайной ситуации на 72 часа. Причиной стали массовые беспорядки, которые местные жители устроили из-за гибели афроамериканца после общения с полицейскими. Власти посчитали, что выступления грозят перерасти в бунт. В официальном распоряжении говорится, что жители и гости города под угрозой "получения серьёзных травм или смерти", сообщает РИА ФАН.

Напомним, третий день в Миннеаполисе полыхают массовые беспорядки. Всё началось с жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских долго прижимал его шею к асфальту, несмотря на то что мужчина уже буквально хрипел, что не может дышать. Флойд умер, а американцы высыпали с протестами на улицу.

"Хватит нас убивать" - это одно из ключевых требований митингующих. Кроме того, люди требуют наказать виновных в смерти задержанного.

На записях из Миннеаполиса видно толпу, которая крушит всё, что попадается ей по дороге, включая машины, магазины. Люди жгут американские флаги, разрисовывают краской вход в полицейские участки. Под горячую руку попала даже женщина в инвалидном кресле. Её избили и засыпали противопожарным порошком.