«Полномасштабная милитаризация»: почему Трамп задумался о создании космических войск

США рассматривают возможность создания космических войск, заявил американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что национальная стратегия в этой сфере допускает формирование специализированных отрядов для ведения боевых действий в космическом пространстве. В Госдуме назвали подобные планы реакцией Вашингтона на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новейших российских вооружениях. Между тем в Пентагоне опасаются, что Россия сможет использовать космическое оружие против американских спутников, и не исключают возникновения конфликта вдали от поверхности Земли.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что у Америки могут появиться космические войска. Об этом глава государства заявил в ходе выступления перед военнослужащими Корпуса морской пехоты на базе Мирамар в Калифорнии.

«Моя новая национальная стратегия по космосу признаёт, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы… У нас есть воздушные силы — будут космические, сухопутные и флот», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома признался, что сначала не относился к этой идее серьёзно, однако потом пришёл к выводу, что она отличная.

«Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти», — отметил Трамп.

«Милитаристская позиция»

В Госдуме полагают, что заявление американского лидера — своего рода ответ президенту РФ Владимиру Путину, который 1 марта представил новейшее российское вооружение.

«Я думаю, это попытка ответного шага на ту презентацию, которую сделал Путин. С целью сдерживающего фактора. Трамп пытается показать мировому сообществу, что Америка тоже идёт в ногу со временем. Хотя это просто попытка выдать желаемое за действительное — на деле США ещё далеко до космических войск и войн», — считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Кроме того, по словам парламентария, такое заявление свидетельствует о милитаристском мировоззрении президента США.

«Слова Трампа можно оценить как новый шаг к вопросам агрессивного характера — и не только по отношению к нашей стране, но и к другим государствам. Осваивание космоса в части военной составляющей, так называемыми космическими войсками, конечно, не приведёт ни к чему хорошему и ещё раз говорит о милитаристской позиции деятельности администрации президента», — отметил депутат в беседе с RT.

Между тем, подчеркнул Швыткин, Россия не останется в стороне, если в США начнётся реализация подобного проекта.

«Вопросы обороноспособности у нас активно развиваются во всех сферах. Мы должны учитывать подобные заявления с целью недопущения эскалации напряжённости в отношении нашего государства и союзников», — добавил он.

Заявления президента США могут быть связаны с опасениями Пентагона по поводу возможной космической угрозы со стороны России. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Речь Трампа — логичное продолжение того, что недавно заявляли представители Пентагона о том, что Россия якобы обладает оружием, которое может представлять угрозу из космоса. При этом (они. — RT) приводили аргументы, которые не имели под собой никаких данных. В 2011 году мы предлагали американцам проект договора о демилитаризации космоса. Единственное, что является фактором наличия военного присутствия в космосе, — это спутники-разведчики. Они есть у нас, у США, у Китая. Это важная система по предупреждению ракетных нападений, это спутники оптико-электронной разведки, которые контролируют то, что происходит на Земле, и спутники радиотехнической разведки, которые контролируют средства связи, чтобы предотвратить время «Ч», когда вдруг неожиданно у чьих-то границ может происходить разворачивание войск для нанесения внезапного удара», — отметил он в беседе с RT.

По словам эксперта, неким сигналом для США могла стать демонстрация новых видов вооружений во время обращения Владимира Путина к Федеральному собранию.

«После того как 1 марта выступил наш президент и сказал, что появились новые средства ответа, первой ласточкой было выступление одного из представителей Пентагона. Он попросил денег на космос, чтобы вывести туда дополнительную группировку спутников, которые будут наблюдать за гиперзвуковыми аппаратами, которые сделала Россия, и будут передавать данные средства ПРО. И то самое лобби, которое представляет так называемую военную партию, теперь собирается полномасштабно заниматься милитаризацией космоса», — полагает Леонков.

Специалист отметил, что у американцев есть две системы, которые способны наносить удары из космоса — Falcon HTV и AHW.

«Одна из них просто совершает полёт, похожий на «Авангард» (ракеты с ядерной силовой установкой. — RT), вторая представляет собой спутниковую группировку, одна из её частей — ударная», — рассказал собеседник.

Кроме того, отметил он, есть авиационно-космическая система X-37B, которая вводится в космос с помощью ракеты с Atlas 5.

«Космическая угроза со стороны России»

В Нацразведке США ранее выразили обеспокоенность в связи с тем, что у России и Китая может вскоре появиться космическое оружие.

«Россия и Китай продолжают добиваться создания противоспутникового оружия как средства борьбы с американскими вооружёнными силами и союзниками Соединённых Штатов. Эти страны нацелены на создание антикосмического оружия, которое можно будет использовать в случае потенциального конфликта в будущем», — говорится в заявлении главы ведомства Дэниэла Коутса по итогам его выступления перед конгрессом.

По данным разведслужбы, российские и китайские противоспутниковые технологии могут быть приняты на вооружение уже «в ближайшие несколько лет».

В Пентагоне заявляли, что создаваемое в России и Китае космическое оружие направлено против американских спутников.

Американский спутник в космосе

© US Air Force

По словам главы Стратегического командования ВС США генерала Джона Хайтена, Россия и Китай инвестируют деньги в оружие, которое сможет сбивать американские космические аппараты с помощью ракет и лазеров или же будет способно создавать помехи.

«Они создали эти возможности, чтобы бросить вызов Соединённым Штатам, бросить вызов нашим союзникам и изменить баланс сил в мире. Мы не можем этого допустить», — заявлял генерал.

Он не исключил, что военные конфликты в скором времени, возможно, охватят и космическое пространство.

«Конфликт переместится в космос. Если же он перемещается в космос, то наша работа будет такой же, как и в любой другой зоне: сделать всё, чтобы предотвратить конфликт, чтобы убедиться, что он никогда не произойдёт, но если это случится, то выяснить, как бороться и побеждать в этой сфере», — добавил Хайтен.

Об опасности возникновения войны в космосе заявлял также начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн.

«Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы (ВВС США. — RT) — войска, которые должны руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна», — отметил он.

По словам Гольдфейна, достичь превосходства в космосе так же необходимо, как и превосходства в воздушном пространстве.