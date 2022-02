«Полномасштабная информационная война»: МИД заявил о кампании западных СМИ по распространению фейков о «вторжении» РФ

МИД РФ заявил, что западные СМИ развернули беспрецедентную дезинформационную кампанию по распространению фейков о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украины. Она нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности и оправдание западных геополитических целей, отметили в ведомстве. Западные медиа, заметили в МИД, обслуживают политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию и участвуя в полномасштабной информационной войне.

МИД РФ заявил, что западные СМИ в конце 2021 — начале 2022 года развернули беспрецедентную по масштабу и проработанности дезинформационную кампанию по распространению фейков о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Украины. Медийная кампания, отметили в МИД, нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности и оправдание западных геополитических целей.

В ведомстве подчеркнули, что участвующие в кампании СМИ распространяли откровенную дезинформацию и занимались манипуляциями, чтобы «внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы».

«При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц, в частности, многократные заверения в приверженности России мирному дипломатическому урегулированию кризиса на Украине на основе минского «Комплекса мер», ссылки на национальное суверенное право государств осуществлять передислокацию вооруженных сил на своей территории, а также заявления об оборонительном характере воинских учений, проводимых совместно с вооруженными силами Белоруссии», — подчеркнули в министерстве.

Вместе с тем эти СМИ игнорируют высказанные Москвой озабоченности продвижением Западом своей военной инфраструктуры к границам России, отправкой им на Украину оружия и военных инструкторов, а также проведением опасных военных учений, обратили внимание в министерстве.

«По сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Так, в МИД напомнили, что американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорится, что «российские ракеты и самолёты, вероятно, поразят цели в глубине Украины, и Киев ответит, пытаясь максимально быстро убить так много российских солдат в приграничных боях, как это возможно». Материал при этом подаётся так, будто «всё уже решено». The New York Times разместила материал, намерено исказив данные о манёврах российских вооруженных сил на территории РФ: «Москва начала стягивать войска таким образом, что это указывало на наличие плана вторжения на Украину через территорию Белоруссии».

При этом агентство Bloomberg уже дважды отметилось «фейками» по украинской теме — агентство разместило материал о якобы имевшей место просьбе главы Китая Си Цзиньпина к Владимиру Путину не начинать вторжение на Украину во время Олимпийских Игр. Эту информацию опровергли посольство КНР в Москве, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова

globallookpress.com

© MFA Russia

Как отметили в МИД, через некоторое время Bloomberg опубликовал у себя на сайте новость с заголовком «Прямой эфир: Россия вторгается на Украину» — она была удалена, а редакция принесла извинения и объяснила сообщение «ошибкой». При этом по мнению экспертов, одна такая новость, если бы разошлась на цитаты, могла бы обрушить экономику многих стран и привести к серьёзным геополитическим последствиям для всего мира, добавили в дипведомстве.

«Некоторые «фейки» американских СМИ просто взяты из ниоткуда, но при этом составлены в худших традициях пропаганды и ничем, кроме как манипуляцией, быть названы не могут», — подчеркнули в МИД.

Примером может служить материал CNN о якобы перехвате переговоров российских официальных лиц, «обсуждавших», что «вторжение на Украину будет более дорогостоящим и сложным, чем думают Путин и другие кремлёвские лидеры».

Фейки о «вторжении» России на Украину активно распространяли немецкие, британские и французские СМИ. Так, германский журнал Bild разместил, в частности, «карту вторжения» на Украину с описанием планов российских вооружённых сил, а также данные «о жестоком марионеточном режиме, который Кремль хочет установить на Украине».

СМИ Великобритании, отметили в МИД, пользуются теми же приёмами, что и их коллеги по НАТО: используют такие слова, как «неминуемое», грешат однобокой подачей, занимаются подменой понятий, пытаясь представить военные учения российских и белорусских войск в качестве свидетельства наличия планов вторгнуться на Украину.

Французский журнал Le Point в материале пишет: «Стук сапог на восточной границе сближает Украину с Западом, а самые решительные берутся за оружие». Еженедельник L’Express привёл «пять сценариев возможного российского вторжения».

Канадская пресса, напомнили в ведомстве, «злоупотребляет правом приглашённых экспертов на свободу выражения мнений» и всю агитационную «накачку» проводит с пометкой «opinion», тем самым фактически снимая с себя редакторскую ответственность за публикацию откровенно недостоверных сведений. О том, что Россия якобы готовится вторгнуться на территорию соседнего государства, написал и ряд бельгийских СМИ.

«В пользу той версии, что медийная дезинформационная кампания носит скоординированный и управляемый характер, говорит тот факт, что зачастую в СМИ стран одного региона используются одни и те же тезисы», — отметили в МИД.

В качестве примера ведомство привело публикации СМИ Латвии, Эстонии и Литвы, которые, говоря о российской угрозе, «проводят эмоционально заряженные (и при этом абсолютно неуместные) исторические параллели».

Материалами о якобы готовящейся российской агрессии против Украины отметились и СМИ Польши и Румынии. Встречаются и случаи прямого навязывания американскими официальными лицами заданной в Вашингтоне повестки, сообщили в МИД, напомнив, что посол США в Черногории просто напечатал в целом ряде ежедневных черногорских газет свою колонку, где повторил набор ни на чем не основанных обвинений в адрес Москвы.

«В другом государстве НАТО — Норвегии — акцент в местных медиа был сделан на сугубо военно-технических деталях, создавая впечатление, что к подготовке публикаций были привлечены серьёзные эксперты, обладающие доступом к секретным данным», — заметили в МИД.

Посвящённые «российскому вторжению» материалы разместили газеты Дании, Нидерландов, Исландии. Издания Италии, Испании, Словении, Болгарии, Греции и Хорватии «ограничились в основном перепечатками американских СМИ».

Французы даже поблагодарили русских моряков: Опубликована запись деликатного радиообмена «Отдельного упоминания заслуживает позиция официальных лиц западных стран в условиях массированной дезинформационной кампании против России. Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым по сути подтверждая свою причастность к «фейкам» и вбросам», — подчеркнули в ведомстве.

При этом представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания представителей Вашингтона о якобы планах РФ в отношении Украины, заявила, что они демонстрируют заинтересованность в конфликте самих Соединённых Штатов.

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — указала Захарова.