Полное подчинение Западу: реформы Чубайса назвали губительными для России

Анатолий Чубайс. Фото: Vladimir Khodakov/Russian Look/www.globallookpress.com

Наша страна лишится всех своих сильных сторон, если прислушается к политическому деятелю

Предложения Анатолия Чубайса реформировать налоговую систему и систему кредитного регулирования для развития бизнеса обернутся для России уничтожением всех ее сильных сторон и уходом со вторых ролей в мире на третьи. Таким мнением поделился политолог Евгений Сатановский.

Эксперт считает, что Чубайс предлагает России тот путь, по которому она пошла 30 лет назад. "Означает это полное подчинение страны всему западному", – отметил Сатановский.

По словам политолога, предложение реформы превратят страну в протекторат или множество колоний Вашингтона и Брюсселя. В своем телеграм-канале Сатановский подчеркнул, что во многом именно из-за Чубайса Россия перестала быть сверхдержавой, лишившись большей части промышленности и инфраструктуры. Взамен наша страна не получила никаких инвестиций и технологий, обещанных командой политического деятеля.

Ранее Чубайс раскритиковал отказ России от углеродного налога. По его словам, из-за этого решения казна лишится огромной суммы.