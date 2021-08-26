«Полное отсутствие воли»: почему Еврокомиссия предлагает решать вопрос о беженцах в формате международного форума

Евросоюз призывает решать вопрос по расселению афганских беженцев на международном форуме. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, решением вопроса мигрантов должны заниматься не только страны ЕС, но и все те, кто участвовал в операции США и НАТО. При этом она признала, что в союзе пока нет консенсуса по количеству беженцев, которое будет принято государствами-членами. Эксперты считают новый форум попыткой ведущих стран Европы разделить свою ответственность за происходящее в Афганистане.

Евросоюз предлагает созвать международный форум, чтобы решить вопрос по расселению беженцев из Афганистана. Об этом на пресс-конференции по итогам внеочередной видеоконференции лидеров государств G7 заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, участие в судьбе беженцев должны принимать не только страны ЕС, но и все те, кто оказывал содействие американо-натовской операции в республике. При этом политик признала, что внутри самого союза пока нет договорённостей о количестве беженцев, которое примет ЕС.

«Мы предложили провести международный форум для обсуждения расселения беженцев из Афганистана. Мы пока находимся на стадии консультаций по вопросу о том, сколько людей сможет принять Евросоюз, поскольку гуманитарные визы для них должны выдавать государства ЕС, а не Еврокомиссия», — отметила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что последствия в Афганистане являются глобальными, поэтому и решение этого кризиса «должно быть международным». Помимо этого, отметила председатель ЕК, новые вызовы должны подстегнуть страны ЕС в достижении консенсуса по пакту о миграции и предоставлению убежища, который был предложен ещё в сентябре 2020 года в качестве замены Дублинскому соглашению, однако не вызвал одобрения у ряда государств.

«Все те события, которые мы сейчас наблюдаем, подчёркивают острую необходимость в том, чтобы государства — члены ЕС и Европейский парламент пришли к соглашению по предложенному нами пакту о миграции и убежище. Нам нужно, чтобы существовала полностью функционирующая система, которая бы позволяла нам эффективно управлять нашими границами, гарантировать солидарность между государствами — членами ЕС и сотрудничать со странами происхождения и транзита (мигрантов. — RT)», — указала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Reuters

© Stephanie Lecocq

Напомним, новый план по беженцам был предложен Еврокомиссией и предусматривает общую ответственность стран — членов ЕС за приём или депортацию мигрантов. При этом странам предлагаются варианты участия в разрешении этой проблемы. Так, они могут либо размещать беженцев у себя, либо брать на себя обязательства по отправке на родину тех, кто не получил права остаться на территории ЕС. При этом принимать решение о степени своего участия государства будут на добровольной основе, а обязательные квоты по приёму мигрантов, которые предусматривались предыдущим документом — Дублинским соглашением, — отменят.

Финансовое участие каждой страны предлагается рассчитывать в зависимости от ВВП и численности населения. Однако в документе оговаривается, что если страна не смогла депортировать нелегала в течение определённого срока, то он остаётся на её территории, а государство получает за это компенсацию в размере €10 тыс. из бюджета ЕС.

Своё несогласие с предложенным планом выразили страны «вишеградской группы» — Польша, Чехия, Словакия и Венгрия — и средиземноморские государства в лице Италии, Греции, Мальты и Кипра. В частности, представители «вишеградской четвёрки» указывали на непосильную для их экономики нагрузку, а страны с морской границей опасаются, что на них по-прежнему будет приходиться основной миграционный поток.

Нет общих точек соприкосновения

Эксперты считают, что достижение каких-либо конкретных договорённостей по этому вопросу даже в формате международного форума в ближайшем времени маловероятно.

«Разразившийся для Европы в 2015 году миграционный кризис, который до сих пор не решён, стал серьёзным испытанием для европейских политиков, поэтому сейчас ЕС находится в состоянии управленческого коллапса. В связи с этим, очевидно, у ЕС не будет никаких конкретных решений в отношении помощи афганцам», — выразил своё мнение в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, показательна недавняя инициатива Эстонии, заявившей, что примет до 30 афганцев, которые сотрудничали с военными и гражданскими специалистами республики.

«Но это же насмешка над людьми, которые находятся в гуманитарной катастрофе, поскольку необходимо спасать десятки, если не сотни тысяч афганцев», — указал Шаповалов.

Так, Словения, которая в данный момент председательствует в Совете ЕС, уже однозначно высказалась за недопустимость предоставления всем афганским беженцам гуманитарных и миграционных коридоров.

«Мы не позволим повторить стратегическую ошибку 2015 года (когда страны ЕС объявили о готовности без ограничений принимать мигрантов из Сирии и стран Северной Африки. — RT). Мы будем помогать только тем, кто помогал нам во время операции НАТО, и странам — членам ЕС, которые находятся на наших внешних границах», — заявил в Twitter премьер-министр Словении Янез Янша.

#EU ne bo odpirala nobenih evropskih “humanitarnih” oziroma migracijskih koridorjev za #Afganistan. Ne bomo dovolili, da se ponovi strateška napaka iz l. 2015. Pomagali bomo zgolj posameznikom, ki so pomagali nam med operacijo #NATO. In članicam EU, ki varujejo našo zunanjo mejo. pic.twitter.com/fyZB5XFhZh — Janez Janša (@JJansaSDS) August 22, 2021

О нежелании видеть на своей территории очередных мигрантов говорил и канцлер Австрии Себастьян Курц, отмечая, что в его стране и так проживает самая большая община афганцев в Евросоюзе, интеграция которой проходит с большим трудом.

«В Афганистане происходят трагические события, но нам нельзя повторять ошибки 2015 года. Людям из Афганистана должны помогать соседние государства. ЕС должен обезопасить внешнюю границу, а также бороться с незаконной миграцией и контрабандистами», — подчеркнул Курц в Twitter.

Die Ereignisse in Afghanistan sind dramatisch, aber wir dürfen die Fehler von 2015 nicht wiederholen. Den Menschen aus #Afghanistan soll in benachbarten Staaten geholfen werden. Die #EU muss die Außengrenzen sichern sowie illegale Migration und Schlepper bekämpfen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) August 22, 2021

Канцлер Австрии Себастьян Курц

Reuters

© Georges Schneider

Подобные заявления, указывают аналитики, говорят о том, что Евросоюз, который на протяжении почти 20 лет поддерживал США в Афганистане, теперь не желает нести ответственность за свои шаги и решения на международной арене. Поэтому нынешние европейские выступления в защиту прав человека в очередной раз оказываются лишь громкими словами.

«Страны Евросоюза в значительной степени несут серьёзную долю ответственности за гуманитарную катастрофу, которая сейчас происходит в Афганистане. И им бы проявить солидарность с теми афганцами, которые оказались в опасной ситуации. Однако дальше слов дело пока не идёт, да и самостоятельной политики у европейских стран в отношении Афганистана, как оказалось после ухода США, нет», — пояснил Владимир Шаповалов.

В связи с этим, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, обсуждения на предложенном Урсулой фон дер Ляйен форуме, скорее всего, сведутся к распределению очередных квот по государствам.

«Хотя очевидно, что ведущие европейские страны типа Германии и Франции, которые согласовали американское вторжение в Афганистан, должны были бы сейчас нести самое тяжёлое бремя ответственности за его последствия. Однако они стараются его переложить на другие государства, которые к этому имели очень косвенное отношение», — указал в беседе с RT Фельдман.

С ним согласен и Владимир Шаповалов. Он отметил, что в ЕС привыкли больше раздавать обещания, чем непосредственно действовать.

«Одно дело — подписывать письма в поддержку действий США в отношении Афганистана, и совсем другое — реальные действия по защите конкретных граждан Афганистана. По всей вероятности, таких действий от ЕС мы не дождёмся», — предположил аналитик.

Угроза безопасности

Напомним, что после того, как представители движения «Талибан»* захватили Кабул и объявили о контроле над страной, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул республику, США и их союзники столкнулись с массовыми запросами со стороны афганских граждан о предоставлении им политического убежища. Однако на данный момент представители западных стран говорят лишь о том, что пока будут эвакуировать из Афганистана только своих сотрудников и их семьи из числа местного населения. В частности, в США сообщали, что с 14 августа они вывезли более 70 тыс. человек, Германия — около 1,6 тыс. человек, во Францию уже прибыли 1,2 тыс. афганцев, а Великобритания эвакуировала из страны свыше 9 тыс. человек.

По мнению Павла Фельдмана, Евросоюзу как никогда нужна актуальная стратегия по беженцам, которые будут только прибывать. Ведь если сейчас не выработать критерии приёма, отсеивания и интеграции мигрантов, то под угрозой может оказаться вся система безопасности ЕС, считает эксперт.

«Потому что вместе с людьми, которые называют себя беженцами, на территорию Евросоюза могут проникнуть те, кто придерживается радикальной или экстремистской идеологии. Помимо этого, есть риск, что не все мигранты в короткие сроки смогут встроиться в официальную экономическую жизнь союза и часть их маргинализируется», — сказал Фельдман.

Подобное развитие ситуации, добавил он, быстро приведёт к росту бедности, бытовой преступности, что отразится на уровне жизни всего ЕС.

В связи с этим аналитики считают, что ЕС следует не только обсуждать вопросы непосредственного размещения мигрантов на своей территории, но и оказывать гуманитарную помощь самому Афганистану. Однако, указывают они, у Евросоюза всегда находятся причины, по которым следует оттянуть финансовые вливания.

В частности, Урсула фон дер Ляйен 24 августа заявляла, что ЕС увеличит объём средств гуманитарной помощи с €50 млн до €200 млн. При этом ранее она же сообщала, что экономическая помощь республике на период следующих семи лет порядка €1 млрд, которую планируется выделить из бюджета союза, будет заморожена, пока новые власти не начнут соблюдать права человека.

Афганцы пытаются пробраться на территорию аэропорта в Кабуле

Reuters

По мнению экспертов, подобные действия вместе с отсутствием прогресса в достижении консенсуса по беженцам среди стран-членов больно бьют по имиджу Евросоюза.

«В данной ситуации ЕС демонстрирует полное отсутствие воли, желания и заинтересованности в решении ситуации с кризисом в Афганистане. Конечно, это серьёзный удар по имиджу ЕС в целом и его лидеров в частности — Франции и Германии», — отметил Владимир Шаповалов.

В свою очередь, Павел Фельдман указал на то, что своими действиями Евросоюз всё больше подрывает свой авторитет в Азии и на Ближнем Востоке.

«Никто уже всерьёз не относится к ЕС как к центру, способному оказывать влияние на регионы. В связи с этим никто уже не сверяет с союзом свою позицию и не полагается на него в полной мере», — резюмировал Фельдман.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.