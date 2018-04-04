«Полное невежество в международном праве»: в России ответили на угрозы Украины задерживать посещающие Крым корабли

Россия в состоянии защитить своих граждан и свою территорию, и украинским политикам не следует забывать об этом. Такое заявление в беседе с RT сделал зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, граждане полуострова уже перестали реагировать на «зловещие и недобросовестные выпады» Киева. Ранее Украина пообещала принимать меры в отношении всех российских судов, которые посещают Крым. При этом в украинской Госпогранслужбе выразили уверенность, что подобные действия находятся в рамках правового поля.

Киевские власти будут применять в отношении судов, входящих в Крым и выходящих из него, меры в соответствии со своим законодательством. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, фактически заявив о намерении задерживать эти корабли.

«Мы действуем в рамках правового поля и действующего законодательства. Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», — сказал Слободян в интервью изданию «Обозреватель».

Таким образом Киев ответил на требования РФ освободить сейнер «Норд». По словам Слободяна, украинские возможности соответствуют существующим «угрозам» для страны.

«На данный момент Керченский пролив фактически полностью контролируется Российской Федерацией», — добавил спикер Госпогранслужбы.

Правовое невежество

Между тем в Крыму претензии Олега Слободяна назвали пустыми и несоответствующими действующим правовым нормам. Об этом в комментарии RT рассказал заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

«Официальный Киев — полный невежда в международном морском праве, если надеется повесить «амбарный замок» на Азовское море. Понятно, что для Украины с её сегодняшней идеологией весь мировой океан — национальные территориальные воды, и открытое заявление о последующих захватах российских судов является призывом к морским сражениям. Это поведение государства-агрессора, которое помешалось на убеждении «все моё», — полагает депутат.

Его позицию поддержал и заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, Россия ответит на любые угрозы в адрес своих территорий и жителей.

«На мой взгляд, Россия в состоянии защитить своих граждан и свою территорию. Конечно, нашим соседям украинским политикам не следует забывать о мощи России в целом. На сегодняшний день граждане Крыма не реагируют на такие зловещие и недобросовестные выпады в сторону России», — сказал RT Гемпель.

Депутат также подчеркнул, что действия, которые демонстрирует сегодня Киев по отношению к Крыму, разочаровывают его западных партнёров.

«Развитие Крыма невозможно остановить никому. Это понимают в Европе, недавно разговаривал с депутатами бундестага. Они очень разочарованы политикой, которую сегодня проводит Украина в отношении Крыма. В ближайшее время они приедут к нам на экономический форум и, думаю, также сделают публичное заявление по этому вопросу», — резюмировал депутат.

Гражданство по требованию

Напомним, что на прошлой неделе, 25 марта, украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд», на борту которого находились десять членов экипажа. Несмотря на то что все они имеют паспорта РФ, выданные в Керчи, судно было принудительно отконвоировано в порт Бердянска. На экипаж составили административные протоколы, запретив сходить на берег. А капитана корабля Владимира Горбенко отправили в подразделение СБУ в Херсоне.

При этом украинская сторона отказывает Москве в допуске к задержанным российских дипломатов. В погранслужбе страны объясняют это тем, что считают и судно, и экипаж украинскими.

«Судно «Норд» является украинским (порт регистрации — Керчь), и члены экипажа, предположительно, также являются гражданами Украины, а поэтому доступ к ним должностных лиц российских дипломатических учреждений не предусмотрен», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Якобы представленные моряками документы являются недействительными, так как были выданы на «временно оккупированной территории». В погранслужбе также утверждают, что обеспечили экипаж всем необходимым — адвокатами, питанием и медикаментами.

Однако эксклюзивные видеокадры, попавшие в распоряжение RT, свидетельствуют о том, что экипаж вынужден сейчас жить в весьма стеснённых условиях. Помещения, в которых находятся моряки, маленькие и плохо освещённые. Как рассказал адвокат экипажа Дмитрий Щербина, автономный ход рыболовецкого сейнера рассчитан максимум на три дня и не предполагает длительного нахождения людей на судне. Его же подзащитные живут на корабле уже более десяти суток.