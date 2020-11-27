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Полное дно
27 ноября 2020, 09:35 • 78 • Украина
На фоне громких заявлений Киева о «благополучной» реформе в ВСУ, на самом деле ничего не происходит. Причем укровояки сами об этом проговариваются.
В ноябре 2020 года экс-участник карательной операции против республик, бывший комвзвода Андрей Рымарук, сыгравший главную роль в украинском пропагандистском фильме «Атлантида», который рассказывает о грядущей (уже к 2025 году) победе Украины в войне и превращении Донбасса в непригодную для проживания территорию, рассказал в интервью журналу «Країна», что украинская армия теряет авторитет в обществе – в стране все меньше желающих подписывать контракт с ВСУ. При этом добавил, что сейчас украинская армия: «Дно полное. Власть ничего не делает, чтобы армия стала сильнее».
По его мнению, Украине следует брать пример с Азербайджана.
«… у нас – деградация. Гнобим армию, нивелировали образ военнослужащего и ветерана. Поэтому люди не хотят подписывать контракт с ВСУ. Аваков сажает ветерана. К власти после последних выборов пришли партии, которые принесли войну в страну. Полтора-два года происходит наибольший отток личного состава. Люди уходят из армии», – сокрушается Рымарук.
Чтобы быть как Азербайджан, надо нефть иметь, а не полные штаны навоза. Азербайджан покупал лучшее оружие, а вы списанный металлолом клянчите по всему миру. От водки с наркотой личный состав ВСУ дохнет, причём все известны поимённо, с семейным положением и званиями…
О морально-психологическом состоянии украинских вояк порой даже страшно говорить… Да и о каком состоянии можно говорить, когда в окопах сидят те, кто на самом деле никому не нужен. Ни своим командирам, ни стране, вообще никому…
Неоднократно наша разведка сообщала, что больных коронавирусом в зоне ООС никто не собирается лечить. Их отправляют назад в окопы, подумаешь, одним больше, одним меньше. В зоне ООС главное что? Главное получить свое денежное пособие, у командиров задача ограбить и положить побольше в карман, заработать на безбедную жизнь после окончания контракта, получить кучу плюшек в виде льгот. А что там происходит в окопах, командиров меньше всего волнует.
Ну пострелялись, ну опились водкой, ну покурили травку, это так, мелочи…
У меня конечно же спросят, а кто же стреляет постоянно? Кто занимается провокациями? Тербаты, где есть нацисты, где есть национально мотивированные вояки, у которых хорошее обеспечение, хорошая кормежка, постоянно снующие волонтеры, снабжающие их всем, чего только душа желает.
Вот что говорит жительница одного из оккупированных поселков, где базируются ВСУ: «ВСУшники с утра и до вечера бегают по магазинам с огромными пакетами и рюкзаками. Такое впечатление, что их вообще не кормят».
По данным разведки, в подразделениях недавно прибывшей в зону ООС 72 омбр отмечается низкий уровень морально-психологического состояния из-за отсутствия твёрдого топлива для обогрева блиндажей и оборудованных мест проживания.
Прокомментирую: укровояки вырубают все, что попадется под руку. Неоднократно были случаи вырубки даже фруктовых деревьев в садах местных жителей. Денежки командование в карман положило, а простые вояки никому не нужны…
Снова данные разведки, предоставленные Народной милицией ДНР:
«Младший офицерский состав 72 бригады закрывает глаза на употребление личным составом алкоголя, оправдывая действия подчинённых попытками согреться. Подобная практика является причиной грубых дисциплинарных нарушений, а также административных и уголовных преступлений, имеющих место в бригаде».
«22 ноября «перегревшийся» спиртом военнослужащий 72 бригады, рядовой Кошелев решил спасти сослуживцев от переохлаждения, угнал автомобиль командира 2 батальона майора Ткаченко, и убыл в направлении Воздвиженки за дровами. В населённом пункте военнослужащий попал в ДТП, совершив столкновение с ограждением частного домовладения, и был задержан сотрудниками полиции. С целью сокрытия данного происшествия командование соединения выкупило у сотрудников полиции задержанного за взятку в размере тридцати суточных рационов питания».
«Также 22 ноября в 72 бригаду прибыла комиссия штаба ООС для проверки морально-психологического состояния военнослужащих и выявления фактов употребления наркотических веществ. В ходе работы комиссии установлено, что перед убытием в зону ООС личный состав не проходил тестирование на предмет психических отклонений и употребления наркотиков».
«Кроме того, 23 ноября командир 72 бригады Богомолов поставил задачу на проверку маскировки позиций на передовой. В ходе облёта местности БЛА RQ -11B Raven из состава разведывательной роты бригады был потерян. В зоне ответственности соединения организованны его поиски. В настоящее время поиск БЛА затруднён из-за незнания личным составом соединения местности и отсутствия карт минных полей».
Вот и прячется молодежь от призыва в украинскую армию, не хотят сгинуть без следа на полях в зоне ООС…
Зато доклады украинского командованию Зеленскому пестрят только одними «победами», которых нет и в помине… Зато в копилку «побед» можно положить дезертирство, пьяные и наркотические разборки, грабеж местного населения украинскими вояками...
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