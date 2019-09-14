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«Полная унификация»: какими возможностями будет обладать российская модернизированная ракета «Оникс»

14 сентября 2019, 10:39  •  151 • В России
Поздравляя НПО машиностроения с юбилеем, Владимир Путин отметил вклад, который корпорация внесла в укрепление обороноспособности России. В ближайших планах компании — модернизация сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Оникс» и улучшение её лётных характеристик. Сейчас этот боеприпас стоит на вооружении армий России, Индии, Вьетнама, Сирии и Индонезии. Ракета способна уничтожать морские и наземные цели на дальности около 300 км. Как отмечают аналитики, дистанция поражения обновлённого «Оникса» может значительно возрасти. Эксперты также предполагают, что в скором времени будет создана его сухопутная версия.
 
Запуск «Оникса» с БРК «Бастион» РИА Новости © Виталий Аньков
 

Поздравляя коллектив и ветеранов военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» с 75-летним юбилеем, президент России Владимир Путин отметил, что её специалисты внесли значимый вклад в укрепление оборонного потенциала страны. Глава государства также поблагодарил коллектив предприятия, у истоков создания которого стоял выдающийся учёный и конструктор Владимир Челомей, за работу по наращиванию сотрудничества с иностранными государствами в военно-технической сфере.

«Выполняя ответственные задачи, создавая технику уже XXI века, вы опираетесь на опыт и замечательные трудовые традиции своих предшественников, честно и добросовестно служите России», — заявил президент.

Входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) предприятие в области вооружения специализируется на разработке противокорабельных комплексов. А визитная карточка компании — сверхзвуковая крылатая ракета среднего радиуса действия 3М55 «Оникс» (экспортная версия — «Яхонт»). Этот боеприпас стоит на вооружении армий России, Индии, Вьетнама, Сирии и Индонезии.

На страницах сентябрьского выпуска корпоративного журнала КТРВ «Точно в цель» генеральный директор НПО машиностроения Александр Леонов сообщил о планах модернизации «Оникса». По словам руководителя предприятия, обновлённая версия ракеты будет обладать улучшенными лётными характеристиками, однако более подробной информации он не раскрыл.

«В условиях огневого противодействия»

 

Разработка «Оникса» началась в 1981 году с принятием соответствующего постановления Совета министров СССР. Перед советскими инженерами была поставлена задача превзойти семейство американских противокорабельных ракет (ПКР) Harpoon.

В 1987 году были проведены бросковые испытания прототипа отечественного боеприпаса, а в 1991 году — наземные. В 1996-м началась опытная эксплуатация «Оникса» в соединениях ВМФ России, а в 2002 году ракета была принята на вооружение Военно-морского флота.

В условиях тяжёлой финансовой ситуации в постсоветские годы НПО машиностроения ориентировалось на потребности зарубежных заказчиков. Тогда ключевым партнёром подмосковного предприятия стала Индия. В 1998 году была создана совместная российско-индийская компания BrahMos Aerospace Pvt. Ltd.

  • Противокорабельная ракета BrahMos
  • Reuters
  • © Kamal Kishore JSG

Она наладила выпуск варианта противокорабельных ракет «Оникс» — PJ-10 BrahMos — и их авиационных версий BrahMos-A. Наименование боеприпаса было образовано путём соединения названий двух рек, Брахмапутры и Москвы-реки, а BrahMos превратился в один из самых узнаваемых символов военно-технического сотрудничества России и Индии.

Согласно информации НПО машиностроения, экспортные боеприпасы способны поражать надводные корабли противника на дистанции до 300 км «в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия».

«Её (ракету. — RT) отличает полная автономность боевого применения, высокая сверхзвуковая скорость на всех участках полёта, возможность выбора различных траекторий (низковысотной и комбинированной), а также полная унификация для широкого ряда морских, авиационных и наземных носителей», — говорится в материалах разработчика.

В России «Ониксами» вооружены почти все современные малые ракетные корабли, корветы и фрегаты, оснащённые вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Также эти ракеты входят в арсенал атомной подлодки проекта 885 «Северодвинск». В перспективе «Ониксы» будут стоять на вооружении российских крейсеров и субмарин модернизированного проекта 885М.

«Оникс» также составляет основу боекомплекта берегового ракетного комплекса «Бастион», который с 2010 года заменяет в войсках советскую систему «Рубеж». Это оружие способно поражать крупные надводные и наземные цели. В ноябре 2016 года «Бастион» получил боевое крещение в Сирии.

  • Пуски и поражение крылатыми ракетами комплексов «Калибр» и «Бастион» объектов террористов в Сирии
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В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко назвал детище НПО машиностроения практически «неуязвимой ракетой». По его словам, перехват «Оникса» — чрезвычайно сложная задача для современных и перспективных систем ПРО. В этом аспекте противокорабельная ракета превосходит знаменитый комплекс «Калибр», отмечает эксперт.

«Основные достоинства «Оникса» заключаются в том, что это малогабаритная ракета с мощной боевой частью. Она летит к цели на сверхзвуковой скорости (предположительно, до 2,5 Маха. — RT), что сильно затрудняет её перехват. Например, «Калибр» — дозвуковая ракета. У неё выдающаяся дальность, но теоретически её можно перехватить из-за более низкой скорости», — пояснил Дрозденко.

На Западе «Оникс» считают очень грозным оружием. На днях, выступая на международной выставке оборонных систем DSEI-2019 (Лондон), помощник начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиан Болл включил комплекс «Бастион» в число наиболее опасных видов российского оружия.

По ряду тактико-технических характеристик «Оникс» превосходит своего главного конкурента — американскую ПКР Harpoon. В частности, максимальная дальность заокеанского боеприпаса составляет 280 км. Официально предельная дистанция поражения «Оникса» не раскрывается, но, как утверждают эксперты, она больше, чем у экспортной версии. 

«Превзойдёт нынешнюю версию»

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что модернизированный «Оникс» будет обладать увеличенной дальностью. Таким образом, корабль-носитель сможет осуществлять пуск ракеты, не входя в зону поражения ракетных комплексов и авиации противника. 

«Обратной стороной сверхзвуковой скорости является чрезвычайно прожорливый двигатель. Отсюда у «Оникса» относительно небольшая по сравнению с «Калибром» дистанция поражения (предположительно, 320—350 км. — RT). Однако эта проблема может быть решена за счёт комплексной модернизации, которую, видимо, собирается проводить НПО машиностроения», — отмечает Корнев.

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Косвенно слова эксперта подтверждает заявление главы BrahMos Aerospace Pvt. Ltd Судхира Кумары Мишры. В конце августа на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском он сообщил, что перед специалистами двух государств поставлена задача увеличить дальность ПКР до 800 км.

«Мы уже испытали нашу ракету на дальность 400 км. Был успешный пуск... Сейчас мы рассматриваем возможность получения разрешений от Индии и России на дальнейшее увеличение дальности полёта BrahMos. Технически есть возможность довести дальность до 800 км, и такая задача перед нами стоит», — цитирует ТАСС Мишру.

Дмитрий Дрозденко полагает, что для повышения дальности противокорабельной ракеты специалистам потребуется модернизировать силовую установку, бортовую электронику и аппаратуру при сохранении прежних габаритов боеприпаса. По словам эксперта, обновление «Оникса» — неизбежный процесс.

«Ракета стоит на вооружении почти целое поколение. За эти годы технологии шагнули вперёд, причём не только в России, но и в государствах, которые принято относить к лагерю наших потенциальных противников. Я думаю, что модернизированный «Оникс» станет фактически новой ракетой и заметно превзойдёт нынешнюю версию», — подчеркнул Дрозденко.

  • Схема применения комплекса «Бастион», вооружённого ракетами «Оникс»
  • © НПО Машиностроения

Аналогичного мнения придерживается и Дмитрий Корнев. Аналитик убеждён, что появление модернизированного «Оникса» значительно усилит боевые возможности ВМФ. По его мнению, несколько таких ракет могут практически гарантированно потопить вражеский корабль первого ранга (фрегат дальней морской зоны, эсминец, крейсер или десантный корабль), а также нанести серьёзный ущерб авианосной группировке противника.

«Боевая часть «Оникса», скорее всего, останется прежней, поскольку её мощности вполне достаточно для решения всех боевых задач. Тем не менее модернизация «Оникса» открывает широкие перспективы для развития ВМФ и войск береговой обороны России. Также я не исключаю, что в условиях краха ДРСМД наши специалисты в не столь отдалённой перспективе создадут сухопутную версию обновлённой ракеты», — резюмировал Корнев.

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