Полная речь Савченко на заседании комитета Рады

Савченко: - А кино когда крутить начнете? Кино, говорю, когда начнете крутить?

- Вроде никто не просил…

Савченко: - В общем, смотрите, как у вас все хорошо и ладно получается. Волонтеры вам помогают осуществлять очень сложные спецоперации.

Получали ли СБУ все эти данные о российских военнослужащих, офицерах, которые там работают?

Узнала ли, какое там было оружие и откуда оно поступает. Если бы не вам не помогали волонтеры, которые могут зайти на «ту» сторону с риском для жизни. С риском быть раскрытым или завербованным спецслужбами. С риском попасть в плен.

Каждая вывезенная мина, каждый патрон – это снаряд, которые не разорвался об украинского солдата.

Все так, генеральный прокурор, но немного не так. Когда вы говорили, что на Майдане с тура появится оружие, то оно появилось. И Начались убийства.

Вы говорите, что к вам приходили офицеры?

Но сначала эти офицеры пришли ко мне. И у них уже был приказ меня вербовать. Но меня вербовать не стОит. Пробовали не раз. И я прекрасно знала, какая группа ко мне приставлена. И какие разговоры пишутся.

И решила, что если уже так, что мы все равно уж выполняем эти сложные операции. Если уж мы се равно, что я, что множество волонтеров исполняем это. Если уж все равно мы постоянно рискуем быть обвиненным в том что мы агенты Кремля, агенты ФСБ, агенты Медвейчука… Если уж мы постоянно рискуем попасть под такой бред, так почему бы этот бред не довести до конца.

Посмотрите, пожалуйста, Сопромат. Вы постоянно говорите, что психически больная. Знаете, а это уже не раз говорили. В «Сербского» враги тоже пытались это доказать. Но при этом, не забывайте, что я десять лет служила в вооруженных силах Украины. Причем, в авиации. Меня проверяли каждые пол года. И любая проверка, любой институт вам докажет, что я – абсолютно психически здоровый человек. Чего не скажешь про каждого из депутатов сидящих в этом зале.

Зная, что вы будете делать и какое кино будете крутить, мне уже было терять нечего.

Я вам рисовала конструкции, которые по Сопромату не возможно выполнить. Мы придумали вам сюрреализм. Почему же в не сказали, что минометы нельзя перевозить в мусоровозах и стрелять по куполу. Почему вы не понимаете, что не пристрелявшись – ты никуда не попадешь!

Разрисовывая тут картины, что погибло много мирного населения, вы хотите напугать людей. А я хотела – напугать вас!

Я хотела всколыхнуть Украину. Я хотела, чтобы вы поняли – то, что вы в свое время планировали для того, чтобы прийти к власти, могут планировать и против вас.

И постоянно подводя народ к этой красной линии, вы доводите народ до бешенства!

И возможны более яркие и живописные картины, если вы не начнете наконец выполнять свою работу. Как генпрокурор, в первую очередь, и раскрыть те преступления, которые уже есть.

Но вы только и делаете что на таких вот комитетах эффектно приводите заявляете о себе. Потом идете в Верховную Раду. И там, продолжаете с этими же картинками.

Ваше заявление, что голоса Курченко и голос Саакашвили совершенно точно идентифицированы, что это сговор Кремля, это – финансирование из России терактов в Украине. А куда они подевались?

Мне знаете, было просто противно слушать ваше заявление, что якобы их голоса не отвечают!

А если бы я пошла с вами на такую же сделку, как Саакашвили, мой голос тоже бы не отвечал?

Или на картинках я была бы заблюрена и я была бы «не я»?

Я вам сказала: отличаются президенты Грузии и герои Украины!

И мне приходится доказывать вам это еще раз, как я доказывала это россиянам – герои в Украине есть!

Давайте еще раз вспомним, как вы меня пропускали все время. Как служба СБУ не могла меня поймать. Ну где ж та Савченко ходит какими-то козьими тропами!

А кто там говорил, что я в коробках езжу?!

Да нет же. Я ходила. Я просто маскировалась. Носила парики. Переодевалась. Ходила просто через блокпосты и меня не узнавали! Я ездила в машинах в военной форме. И меня просто про-пу-скали!! Потому что – вы НЕ умеете работать, если вам не дать возможности работать!

Вы работаете теми подлыми методами, про которые думаете, что на них могут повестись люди. Но люди уже видят, что для вас, как для генерального прокурора криминальные дела – это бизнес!

Вы торгуете ими – и дела «исчезают» .

Очень много фамилий стали «исчезать» из дел Майдана. Которые там раньше были. Именно поэтому вы не даете Работяку довести дела до конца.

Очень много дел разваливается с вашей подачи. При этом, вы например, защищаете коррупционеров, если они вам выгодны. Если против них начинается действовать этими же методами какая-то другая служба. Например – НАБУ.

Вы рассказываете, что не возможна съемка без разрешения суда или еще что-нибудь. Что на все должно быть разрешение. Разумеется, пусть будет.

Что вам еще такого сказать?

Телефон!

Почему я вдруг его взяла? Как я раньше без него ходила? И сколько раз и куда я с ним ходила – вы никогда знать не будете. Потому что вам надо было хоть раз дать уже зацепку. В России – был вот такой же белый телефон, с этим же номером.

Когда меня взяли в плен в России , меня можно было защитить уже только по тому, что трафик пробивался. Трафик показывал , что я попала в плен до того, как были убиты российские журналисты.

Я понимала, что на этот раз вас надо привязать к такому же трафику. Вы посчитаете точки, где я была. Ну, хотя бы приблизительно, по маячкам, которые пробиваются.

И я вам оставила этот телефон. …

Про что вам еще рассказать?

Записи которые у вас будут. В каждом военном подразделении есть агенты СБУ. Есть открытые агенты. А есть и закрытые. Я это знаю, потому что 10лет служила в армии.

Открытые агенты СБУ выглядят как «пиджаки». Ну, так себе выглядят – принеси, подай, с бумажками ходят.

А есть закрытые агенты. В свое время вот таким закрытым агентом СБУ считали меня. И у моих командиров был повод меня бояться.

Из-за чего? Из-за того, что каждый раз, когда я рубила правду – я была непобедимой. Чтобы они не делали.

Знаете, когда человек говорит правду – его невозможно поймать на вранье.

Люди думают, что у нас серьезность. Мне очень обидно, что это сейчас будет видеть весь мир. Мне очень обидно, что наша страна может показать вот такой абсурд и на всех эфирах умеет доводить его и доказывать до конца.

Мы сейчас продолжим конкретно по терактам. Но сначала я хочу вам рассказать , то например6 было в вооруженных силах, когда я начинала действовать с ними их же методами.

Я была еще рядовым. И ко мне сексуально домогался начальник штаба.

Я могу продолжать?

Мне было 22 или 23 года. До меня сексуально домогался начальник штаба воинской части, в которой я служила. Он много девчат перепортил. И это такой факт в наше армии. Самое смешное – что сейчас этот начальник штаба герой Украины.

Когда он меня изводил. Он еще был в звании майора. Тогда ко мне один прапорщик подошел и посоветовал: Надя, а пошути над ними. Напиши на себя маляву, что ты – агент СБУ. Они СБУ – жуть как боятся.

Я поехала в Киев и на печатной машинке (может еще где-то и сохранился этот артефакт) написала на себя анонимку. Мол, в вашем батальоне есть подсадная утка. И она любовница начальника СБУ и тэ дэ, и тэ дэ –будьте осторожны!

Я это отравила от анонима. Оно пришло из Киева. Вы бы видели, как мое командование начало меня бояться. Вот тогда я впервые поняла6 на сколько слаба наша армия.

Каждый раз я пыталась сделать ее сильней. Каждый раз я пыталась понять, что же будет, если мы продолжим эти игры. Когда пришла в политику – поняла, какая же не серьезная наша политика.

Я поняла, что ею можно точно так же играть и она поведется. Я поняла, что политика все время будет играть черной мастью против честных людей.

Поэтому, когда вы говорите – не расшатывай лодку – так кто же этого не понимает?

Неужели вы думаете : вы сейчас не остановили тот бред, который я вам нарисовала…. Пробую вспомнить еще факты, которые вы можете показать..

Мы сидели в кабинете одного офицера. Я ведь даже не забирала ту бумажку, на которой рисовала – как выглядит Верховная Рада, как ее можно забросать гранатами. Рисовала это и каждый офицер уже тогда знал, что – «нет». Сами офицеры советовали другие методы. Не я, они предлагали.

они например предлагали такие варианты – почему бы не приехать к Турчинову на День рождения… на котором вы все будете. Или как Яценюк отмечал свой первый миллиард.. Мы над этим шутили. Мы над этим прикалывались. Потому что каждый солдат и каждый офицер об этом думают на фронте.

Разрисовывая какие хочешь модели, их никто не выносит в реальность. И нет больше числа сумасшедших и параноиков, чем в Верховной Раде.

Что вы ещё увидите на видео?

Очень много депутатов в раде бегают с телефонами и стримят. Стримят и постят, как они зашли в Верховную Раду! «Это я на работе». «Вот посмотрите, сколько здесь депутатов, сколько людей в зале. А я вот такой и сякооой.»

Смотреть на все это противно! Я никогда такой дурнИ не делала. А потом я взяла телефона и начла стримить. Как выглядит Верховная Рада изнутри, какой здесь купол. Как сидят депутаты. И это в материалах доказательства – что я хочу взорвать Верховную Раду.

Конечно, та модель, которую я нарисовала – абсурдна. Это дерево, а в Верховной Раде оно еще крепче, имеет такую прошивку, что с граната с ним ничего не сделает.

Купол имеет металлическую конструкцию. Максимум что с него посыплется – это стекло. Ну это –так, если вы будете проводить потом военные экспертизы.

А чтобы сказать, что вот это прямо возьмет и взорвет Верховную раду, вы с начала посмотрите на монолит этого исторического здания. Так чтобы его взорвать, я даже не знаю сколько нужно тротила. Все это были шутки.

Потом те же самые офицеры пошли на эту славно известную стройку, которая строилась не законным способом. С рейдерскими захватами. Кстати, Генеральный прокурор мог бы это расследовать и наказать виновных. Но дом стоит. И из него прекрасно виден купол Верховной рады.

Еще купол Верховной Рады прекрасно виден из отеля Киев. Я, как народный депутат, могла бы взять там себе «комнтатку». Много кто так делает: выписаться, прописаться, то жене принадлежит, то свекрови, то теще.

Взяла бы там себе комнатку и Верховная рада у меня была бы под постоянным прицелом. Я бы за это время пристрелялась.

Но давайте будет разделять, что в этой Верховой Раде чрезвычайно большое количество психических идиотов, которые забыли, что я – военный человек. Я могу вам сыграть в театре6 могу изобразить что угодно – но это не означает, что это может быть реализовано.

Вы боитесь меня за мои слова.

Каждый украинец в душе мечтает чтобы эта Рада взорвалась. Но за мечты не судят.

Но давайте вернемся к теме – что же это все-таки было.

Это была спецоперация. Я вам уже объясняла, что есть в вооруженных силах открытые спецагенты и есть закрытые.

Есть такой хороший фильм «Ликвидация» . Как бы вы не относились к кинематографу, но фильм хороший. Есть такой вот – «свой среди своих», «свой парень в доску». Вот такими бывают скрытые агенты.

Когда тебя начинают вербовать, в первый же день знакомства затягивая в постель…. НЕ получается тебя – затягивают сестру, не получается сестру – затягивают помощницу…

Но, как-то знаете, « у него не встал, а у меня не намокло». Ну так вышло. НЕ ведусь я на такие дешевые вербовки.

Для культуры речи: ни одного нецензурного слова. Все чисто литературно – по Оксане Забушко. Когда училась в университете на журналиста-филолога, то писала дипломную работу на эту тему. Такая литература допустима.

Дальше. Когда ты пытаешься сделать все возможное, для того, чтобы остановить эту войну. Когда ты общаешься с врагом для того, что бы прийти к пониманию, которое Власть никогда не станет искать, в которое Власть не будет верить. Что снова будут кричать «агент Кремля, агент ФСБ» и все что угодно. А ты – ищешь эти способы, они могут быть не эффектными, но могут быть эффективными, постоянно рискуя собой. Это постоянно делают волонтеры. Переговорщики.

Находясь в плену, когда пытались вербовать меня, я успела переубедить многих людей, которые меня удерживали, которые смотрели на мою реакцию в плену. Почему моя история и стала такой удивительной. Посмотрите пожалуйста, видео моего первого допроса и видео первых допросов остальных людей, которые попадают в плен. Если найдете разницу – хорошо. Не найдете – так и будет.

Мне было очень важно объяснить как можно большему количеству людей, почему же у нас был Майдан. Почему мы не любили ту Власть. Почему та Власть зажралась.

Я переубеждала их в том, что Россия, которая развязала эту войну – ей не победить!