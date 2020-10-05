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Полная несостоятельность: США разнесли за ужасающие последствия мирового лидерства

05 октября 2020, 18:10  •  44 • Политика
Фото: Daniel Hohlfeld/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Страну хотят лишить права управлять ситуацией в мире
Почти за 70 лет пребывания на посту негласного гегемона США показали полную несостоятельность, считают журналисты американского издания Foreign Affairs. За последние годы ситуация на геополитической арене серьезно изменилась, а Штаты, погрязшие во внутренних проблемах, не способны дальше руководить миром, отмечают они.
Журналисты взялись оценить происходящее в стране на фоне очередных выборах президента. Ситуация в стране серьезно накалилась, что вполне может в ближайшее время перерасти в серьезное противостояние. Однако при этом США продолжают мнить себя главными в мире, хотя терпят в этой роли поражение.
Издание напоминает, что за последние 20 лет Штаты объявляли своим президентам импичмент дважды, развязали войну в Ираке, повлекшую множество жестоких смертей, а также стали источником мирового финансового кризиса, который привел к краху экономик нескольких стран.
Стабильность внутри США, хотя и медленно, но планомерно сдавала свои позиции. Сейчас Белый дом не в состоянии справиться со всеми вызовами, которые появляются перед ним внутри страны, но пытается навязчиво лезть в важные внешнеполитические процессы и оказывать давление на весомых игроков.
Журналисты заявили, что США не имеют права управлять всем миром, поскольку показывают абсолютную профнепригодность в управлении собственной страной. Примеры тому пандемия коронавирусной инфекции и массовые разгромы после проявлений расизма. И выборы в Америке могут подтолкнуть ее к еще большей дестабилизации ситуации, столкнув друг с другом два враждующих лагеря – демократов и республиканцев.
Предугадать итоги выборов в стране крайне сложно. Развернувшиеся на прошлой неделе дебаты между Трампом и Байденом вошли в историю, как самые скандальные, однако наблюдатели отвели победу пока еще действующему президенту. Сразу после этого у Дональда Трампа обнаружили коронавирусную инфекцию. Его состояние вызывает серьезные опасения.

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