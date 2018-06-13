Полная капитуляция товарища Ына • 37 • Аналитика



Саммит в Канаде был достаточно рутинным – таких было множество до Трампа, будет множество и после него. Тем примечательнее, что он умудрился сделать даже из этого рутинного мероприятия настоящее шоу. Тут тебе и «школьная училка Мэй», и необходимость вернуться к формату G8 вместе с Россией, и досрочный отъезд, и отповедь премьеру Канады Трюдо, когда Трамп сказал, что его комментарии стали для него настоящим «ножом в спину». Согласитесь, немало для мероприятия, где обычно даже цветы в вазочках не смеют нарушить протокол!









Но это, тем не менее, довольно обыденное мероприятие. А вот встреча Трампа с лидером Северной Кореи являлась во многом историческим событием. Значение имело буквально всё: и сам факт встречи лидеров государств, ещё пару месяцев назад грозивших уничтожить друг друга, и повод для встречи, определяемый скучным словом «денуклеаризация», то есть освобождение Корейского полуострова от ядерного оружия.



Всякий, кто следил за развитием событий, помнит, насколько серьезно развивались события вокруг Пхеньяна. И три авианосных группировки, сосредоточенных в регионе, и ошибочное, как оказалось, предупреждение о ядерной атаке КНДР на Гавайские острова, и абсолютная непреклонность товарища Ына, когда на любую провокацию, на любой выпад он отвечал все новыми и новыми испытаниями – как ядерными, так и ракетными.



Когда кризис явно зашел в тупик, и американцы поняли, что их блеф не удался, всем казалось, что Северная Корея одержала пусть и не окончательную, но вполне очевидную победу. Америка отступила, а санкции, введенные против Пхеньяна в отместку за упорство, вряд ли стали для КНДР чем-то неожиданным или непривычным. В конце-то концов, они под санкциями ядерную бомбу и межконтинентальные ракеты разработали, им ли по этому поводу плакать?



Однако то, что по итогам встречи озвучил Дональд Трамп, многих, мягко говоря, очень удивило. В частности, на пресс-конференции в Сингапуре американский президент заявил следующее:



Санкции будут отменяться, когда появится полная уверенность, что они не смогут применить ядерное оружие.



Если это правда, и Трамп не блефует, можно прямо говорить, что Северная Корея капитулировала. Потому что для неё это не просто не имеет смысла, а просто-напросто опасно. Ведь если перевести это с дипломатического на общечеловеческий, получится примерно вот что: вы будете оставаться под санкцями, пока у нас не появится возможность проутюжить вас бомбами.



Подсластить американскую пилюлю смогло только обещание прекратить военные учения вблизи границ Северной Кореи. Трамп в свойственном ему духе счел нужным добавить, что эти учения стоят США «кучу денег», и в результате этого жеста доброй воли Вашингтон сможет изрядно сэкономить.



Правда, и тут он счел необходимым оговориться:



Мы приостановим военные учения… пока мы не увидим, что будущие переговоры идут не так, как должно.



То есть вроде бы и пообещал, но так, чтобы всем стало ясно: шаг влево, шаг вправо… А для полной ясности добавил, что американское военное присутствие в регионе сохранится, и о выводе американского контингента из Южной Кореи не может быть и речи.



Подводя итог, американский лидер заявил, что США не пошли на уступки Северной Корее ни по одному пункту. А если так, то получается, что Вашингтон одержал безоговорочную победу, а Пхеньян просто капитулировал.



Согласитесь, это несколько расходится с тем, что мы видели раньше. Более того, очевидно, что расходится это и со здравым смыслом. Так в чем же тогда дело?



Вероятнее всего, Трамп все ещё чувствует шаткость своего внутриполитического положения. И какие-то внешнеполитические успехи крайне важны для него, чтобы как-то парировать бесконечные атаки демократов. 47 ронинов нашего хутора



С другой стороны, разного рода декларации, принятые по итогам саммитов, не являются сколько-нибудь обязывающим документом. Поэтому где-то на риторические уступки пошел Ким Чен Ын, где-то Трамп чуть-чуть приукрасил, а в итоге получилась оглушительная «дипломатическая победа», которая стоит немногим больше бумаги, на которой эта декларация была написана.



На деле же вполне очевидно только одно: товарищ Ын не спешит отправлять в мусорную корзину последний шанс хоть о чем-то договориться с американцами. Нет ни малейшей вероятности, что он согласится юридически закрепить одностороннее разоружение КНДР. Но не унижать Трампа публично, надеясь, что в итоге от этого будет какой-то толк, он, кажется, пока согласен.



И похоже, в лице северокорейского лидера мы обретаем действительно сильного, прагматичного государственного лидера, под руководством которого Пхеньян ещё не раз сможет удивить мир.



А Трамп, двигаясь от «победы к победе», имеет все шансы не вписаться в очередной риторический поворот и оказаться у разбитого дипломатического корыта.



Поживем – увидим… Дважды за относительно короткое время Дональд Трамп принял участие в важных международных переговорах. Совсем недавно он был в Канаде, на саммите «большой семерки», а в минувшие выходные побывал в Сингапуре, где встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.Саммит в Канаде был достаточно рутинным – таких было множество до Трампа, будет множество и после него. Тем примечательнее, что он умудрился сделать даже из этого рутинного мероприятия настоящее шоу. Тут тебе и «школьная училка Мэй», и необходимость вернуться к формату G8 вместе с Россией, и досрочный отъезд, и отповедь премьеру Канады Трюдо, когда Трамп сказал, что его комментарии стали для него настоящим «ножом в спину». Согласитесь, немало для мероприятия, где обычно даже цветы в вазочках не смеют нарушить протокол!Но это, тем не менее, довольно обыденное мероприятие. А вот встреча Трампа с лидером Северной Кореи являлась во многом историческим событием. Значение имело буквально всё: и сам факт встречи лидеров государств, ещё пару месяцев назад грозивших уничтожить друг друга, и повод для встречи, определяемый скучным словом «денуклеаризация», то есть освобождение Корейского полуострова от ядерного оружия.Всякий, кто следил за развитием событий, помнит, насколько серьезно развивались события вокруг Пхеньяна. И три авианосных группировки, сосредоточенных в регионе, и ошибочное, как оказалось, предупреждение о ядерной атаке КНДР на Гавайские острова, и абсолютная непреклонность товарища Ына, когда на любую провокацию, на любой выпад он отвечал все новыми и новыми испытаниями – как ядерными, так и ракетными.Когда кризис явно зашел в тупик, и американцы поняли, что их блеф не удался, всем казалось, что Северная Корея одержала пусть и не окончательную, но вполне очевидную победу. Америка отступила, а санкции, введенные против Пхеньяна в отместку за упорство, вряд ли стали для КНДР чем-то неожиданным или непривычным. В конце-то концов, они под санкциями ядерную бомбу и межконтинентальные ракеты разработали, им ли по этому поводу плакать?Однако то, что по итогам встречи озвучил Дональд Трамп, многих, мягко говоря, очень удивило. В частности, на пресс-конференции в Сингапуре американский президент заявил следующее:Если это правда, и Трамп не блефует, можно прямо говорить, что Северная Корея капитулировала. Потому что для неё это не просто не имеет смысла, а просто-напросто опасно. Ведь если перевести это с дипломатического на общечеловеческий, получится примерно вот что: вы будете оставаться под санкцями, пока у нас не появится возможность проутюжить вас бомбами.Подсластить американскую пилюлю смогло только обещание прекратить военные учения вблизи границ Северной Кореи. Трамп в свойственном ему духе счел нужным добавить, что эти учения стоят США «кучу денег», и в результате этого жеста доброй воли Вашингтон сможет изрядно сэкономить.Правда, и тут он счел необходимым оговориться:То есть вроде бы и пообещал, но так, чтобы всем стало ясно: шаг влево, шаг вправо… А для полной ясности добавил, что американское военное присутствие в регионе сохранится, и о выводе американского контингента из Южной Кореи не может быть и речи.Подводя итог, американский лидер заявил, что США не пошли на уступки Северной Корее ни по одному пункту. А если так, то получается, что Вашингтон одержал безоговорочную победу, а Пхеньян просто капитулировал.Согласитесь, это несколько расходится с тем, что мы видели раньше. Более того, очевидно, что расходится это и со здравым смыслом. Так в чем же тогда дело?Вероятнее всего, Трамп все ещё чувствует шаткость своего внутриполитического положения. И какие-то внешнеполитические успехи крайне важны для него, чтобы как-то парировать бесконечные атаки демократов.С другой стороны, разного рода декларации, принятые по итогам саммитов, не являются сколько-нибудь обязывающим документом. Поэтому где-то на риторические уступки пошел Ким Чен Ын, где-то Трамп чуть-чуть приукрасил, а в итоге получилась оглушительная «дипломатическая победа», которая стоит немногим больше бумаги, на которой эта декларация была написана.На деле же вполне очевидно только одно: товарищ Ын не спешит отправлять в мусорную корзину последний шанс хоть о чем-то договориться с американцами. Нет ни малейшей вероятности, что он согласится юридически закрепить одностороннее разоружение КНДР. Но не унижать Трампа публично, надеясь, что в итоге от этого будет какой-то толк, он, кажется, пока согласен.И похоже, в лице северокорейского лидера мы обретаем действительно сильного, прагматичного государственного лидера, под руководством которого Пхеньян ещё не раз сможет удивить мир.А Трамп, двигаясь от «победы к победе», имеет все шансы не вписаться в очередной риторический поворот и оказаться у разбитого дипломатического корыта.Поживем – увидим… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 37 Источник Похожие новости Трамп слил проамериканскую агентуру влияния, а Меркель протрезвела Если завтра война. Беспилотный боец от AVIC лишит сна Тихоокеанское командование ВМС США Как фильм «Черновик» очерняет нашу историю и страну

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