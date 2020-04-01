Полная боевая готовность: Иран сделал заявление о целях США и Израиля

Системы противовоздушной обороны и ракетные войска КСИР приведены в боевую готовность.

Поводом для мобилизации иранцев стала возможная провокация со стороны американцев и Израиля.

Как сообщил публицист Борис Рожин в своём телеграм-канале, США могут нанести удары по иранским позициям в Ираке, а Израиль - по целям в сирийской провинции Хомс.

Как говорится в заявлении КСИР, если иранские прокси на территории Ирака подвергнутся нападению США, то ответ Ирана будет максимально жёстким.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты развернули первые системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot на территории Ирака после нескольких недель интенсивных консультаций между двумя странами по военной линии. По данным источников в арабской республике, одним из мест размещения батарей Patriot стала база "Айн аль-Асад" на западе Ирака, которая в начале этого года подверглась ракетному удару Ирана.