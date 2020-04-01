Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Юг Италии на грани бунта
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивае...
Главная / В мире

Полная боевая готовность: Иран сделал заявление о целях США и Израиля

01 апреля 2020, 18:35  •  114 • В мире
Приведены в боевую готовность ракетные войска иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По словам публициста Бориса Рожина, иранцы ждут, что США вместе с Израилем начнут атаковать.
Системы противовоздушной обороны и ракетные войска КСИР приведены в боевую готовность.
Поводом для мобилизации иранцев стала возможная провокация со стороны американцев и Израиля.
Как сообщил публицист Борис Рожин в своём телеграм-канале, США могут нанести удары по иранским позициям в Ираке, а Израиль - по целям в сирийской провинции Хомс.
Как говорится в заявлении КСИР, если иранские прокси на территории Ирака подвергнутся нападению США, то ответ Ирана будет максимально жёстким.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты развернули первые системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot на территории Ирака после нескольких недель интенсивных консультаций между двумя странами по военной линии. По данным источников в арабской республике, одним из мест размещения батарей Patriot стала база "Айн аль-Асад" на западе Ирака, которая в начале этого года подверглась ракетному удару Ирана.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с COVID-19
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туалетном конфузе" на суперавианосце США
01 апреля 2020, 03:35
И кто теперь лидер? Коронавирус сбросил США с пьедестала "пандемического" рейтинга
01 апреля 2020, 07:35
"Жилья нету, и очень страшно": Застрявшие в Нью-Йорке русские дошли до Минобороны
01 апреля 2020, 03:35
"Выходи за меня": Репортаж о коронавирусе в Нур-Султане вышел из-под контроля
01 апреля 2020, 01:35
"У врачей было только 24 часа, чтобы спасти": В Швейцарии 95-летняя старушка рассказала, как победила коронавирус
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с ...
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туа...
01 апреля 2020, 07:35
Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла
01 апреля 2020, 03:35
И кто теперь лидер? Коронавирус сбросил США с пьедестала "пандемического" р...
01 апреля 2020, 03:35
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить пер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 марта 2020, 12:35
Убивающие словом: Разжигатели ненависти на Украине получили клеймо
28 марта 2020, 22:35
В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова
29 марта 2020, 10:35
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
28 марта 2020, 23:35
"Почему умирает так мало?": Раскрыт феномен коронавируса по-японски
27 марта 2020, 01:35
Рефрижераторы для трупов и врачи в мусорных мешках: Российский журналист сравнил Нью-Йорк с фильмом ужасов
28 марта 2020, 14:35
Серпом по украинству. По ком звонит Гадёныш?
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои антивирусные меры
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.