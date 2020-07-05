Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса? • 160 • Аналитика

Ритуальные танцы



Высокопарные и громкие заявления Луганска и Донецка о готовности не только полноценно отвечать на провокации и атаки противника, но и отодвинуть линию разграничения прочь от городов и сёл ЛДНР предсказуемо сменилась ритуальными дипломатическими посланиями к Зеленскому, которого власти ЛДНР теперь снова и снова смиренно просят проявить благоразумие и начать соблюдать Минские соглашения. Зеленский на депеши не отвечает, преступно игнорируя миролюбивые воззвания, а в это время украинская армия продолжает последовательно и методично уничтожать опорные пункты народной милиции и даже тренируется вести боевые действия в условиях городской застройки.



К сожалению, обещанная властями полноценная «ответка» и подавление вражеской активности остались лишь словами. После непродолжительной «оттепели» на передовой защитникам Донбасса вновь всё чаще и чаще запрещают использовать крупные калибры для нанесения ударов по ВСУ. В это не хочется верить, но массовые сообщения от военкоров и рядовых бойцов игнорировать невозможно. Да, какие-то попытки отвечать на атаки украинских военных предпринимаются, но они несоразмерны тем ударам, которые наносят ВСУ. Как и потери в личном составе и технике.



В итоге вместо духоподъёмного указа о повышенной боевой готовности и качественного изменения ситуации на фронте и принуждения Украины к миру видим лишь ритуальные танцы, особо умилительные на фоне постоянных обстрелов и удивительной слепоты официальной пресс-службы НМ ЛДНР и представителей республик в СЦКК (Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-востоке Украины), запросто способных не разглядеть обстрелов или увидеть вместо артналёта обычную перестрелку.



Во имя чего?

Основной вопрос: зачем все эти громкие слова и непонятные телодвижения, столь сильно раздражающие бойцов народной милиции? Да, ситуация с запретом на «ответку» — давно уже не новость, и каждый, кто записывается в стройные ряды НМ ЛДНР, изначально знает, на что он идёт. Однако подобные рывки, когда людей обнадёживают лишь для того, чтобы через несколько недель обмануть их надежды, явно не повышают ни боевой дух, ни дисциплину. Чего в итоге добились главы ЛНР и ДНР, не считая очередной пощёчины всем тем, кто жаждет вести войну с врагом, а не демонстрировать сольное соблюдение никогда не работавших Минских договорённостей?



Даже если это была инициатива, спущенная сверху, разве нельзя (хотя бы вместо того, чтобы надувать щёки) дать понять, что происходит на самом деле и чего ждать от всего этого бряцания оружием? К сожалению, открытость явно не является коньком республиканских властей. Куда проще взрывать общественное сознание, тиражируя противоречивые заявления и указы.



Кто будет воевать завтра?

Численность личного состава в НМ ЛДНР серьёзно не дотягивает до заявленной, и на фоне подобных мероприятий становится очевидным, что в обозримом будущем количество желающих вступить в народную милицию будет снижаться. Те, кто уже крепко-накрепко втянулся в войну и не представляют себе жизнь без неё, один за другим покидают этот мир, получают тяжёлые ранения или уходят, не выдержав причуд командования. Те, кто идут воевать от безысходности, вряд ли отличаются высокой боеспособностью. Количество добровольцев из России в последние годы серьёзно снизилась и будет расти исключительно в случае полноценных боевых действий, в которых защитники Донбасса будут принимать участие не только в качестве безответных мишеней.



С таким отношением, такими успехами и такими потерями уже в ближайшие годы актуальным может стать следующий вопрос: кого отправлять на передовую или где взять людей, чтобы укомплектовать потешные тыловые полки? Высокопарные и громкие заявления Луганска и Донецка о готовности не только полноценно отвечать на провокации и атаки противника, но и отодвинуть линию разграничения прочь от городов и сёл ЛДНР предсказуемо сменилась ритуальными дипломатическими посланиями к Зеленскому, которого власти ЛДНР теперь снова и снова смиренно просят проявить благоразумие и начать соблюдать Минские соглашения. Зеленский на депеши не отвечает, преступно игнорируя миролюбивые воззвания, а в это время украинская армия продолжает последовательно и методично уничтожать опорные пункты народной милиции и даже тренируется вести боевые действия в условиях городской застройки.К сожалению, обещанная властями полноценная «ответка» и подавление вражеской активности остались лишь словами. После непродолжительной «оттепели» на передовой защитникам Донбасса вновь всё чаще и чаще запрещают использовать крупные калибры для нанесения ударов по ВСУ. В это не хочется верить, но массовые сообщения от военкоров и рядовых бойцов игнорировать невозможно. Да, какие-то попытки отвечать на атаки украинских военных предпринимаются, но они несоразмерны тем ударам, которые наносят ВСУ. Как и потери в личном составе и технике.В итоге вместо духоподъёмного указа о повышенной боевой готовности и качественного изменения ситуации на фронте и принуждения Украины к миру видим лишь ритуальные танцы, особо умилительные на фоне постоянных обстрелов и удивительной слепоты официальной пресс-службы НМ ЛДНР и представителей республик в СЦКК (Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-востоке Украины), запросто способных не разглядеть обстрелов или увидеть вместо артналёта обычную перестрелку.Основной вопрос: зачем все эти громкие слова и непонятные телодвижения, столь сильно раздражающие бойцов народной милиции? Да, ситуация с запретом на «ответку» — давно уже не новость, и каждый, кто записывается в стройные ряды НМ ЛДНР, изначально знает, на что он идёт. Однако подобные рывки, когда людей обнадёживают лишь для того, чтобы через несколько недель обмануть их надежды, явно не повышают ни боевой дух, ни дисциплину. Чего в итоге добились главы ЛНР и ДНР, не считая очередной пощёчины всем тем, кто жаждет вести войну с врагом, а не демонстрировать сольное соблюдение никогда не работавших Минских договорённостей?Даже если это была инициатива, спущенная сверху, разве нельзя (хотя бы вместо того, чтобы надувать щёки) дать понять, что происходит на самом деле и чего ждать от всего этого бряцания оружием? К сожалению, открытость явно не является коньком республиканских властей. Куда проще взрывать общественное сознание, тиражируя противоречивые заявления и указы.Численность личного состава в НМ ЛДНР серьёзно не дотягивает до заявленной, и на фоне подобных мероприятий становится очевидным, что в обозримом будущем количество желающих вступить в народную милицию будет снижаться. Те, кто уже крепко-накрепко втянулся в войну и не представляют себе жизнь без неё, один за другим покидают этот мир, получают тяжёлые ранения или уходят, не выдержав причуд командования. Те, кто идут воевать от безысходности, вряд ли отличаются высокой боеспособностью. Количество добровольцев из России в последние годы серьёзно снизилась и будет расти исключительно в случае полноценных боевых действий, в которых защитники Донбасса будут принимать участие не только в качестве безответных мишеней.С таким отношением, такими успехами и такими потерями уже в ближайшие годы актуальным может стать следующий вопрос: кого отправлять на передовую или где взять людей, чтобы укомплектовать потешные тыловые полки? Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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