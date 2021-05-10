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Полмиллиона граждан России в Донбассе смогут участвовать в выборах 2021 года

10 мая 2021, 17:05  •  97 • Политика
В Ростове-на-Дону сегодня было подписано соглашение между Союзом добровольцев Донбасса и "Единой Россией". Таким образом, принято решение об участии героев Донбасса в политической жизни России. Но есть и ещё одна грань произошедшего: полмиллиона граждан России в Донбассе смогут участвовать в выборах 2021 года.
С подобным заявлением об участии русских граждан в выборах 2021 года выступил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Как и сообщал ранее Царьград, в Ростове-на-Дону сегодня проходит съезд Совета командиров Союза добровольцев Донбасса (СДД), где собралось около ста руководителей боевых подразделений. Начался сбор с возложения цветов к мемориалу Героям Донбасса, открытому в южной столице осенью 2017-го в память об ополченцах, оборонявших Донецкую и Луганскую народные республики от агрессии, развязанной Киевом после госпереворота 2014 года против русскоязычного населения юго-востока Украины.
Ключевым событием заседания стало подписание соглашения о сотрудничестве между партией "Единая Россия" и Советом командиров СДД. Де-факто, подписав это соглашение, партия власти признала Донбасс. Более того, как заявил председатель правления СДД Александр Бородай, герои Донбасса будут участвовать в выборах в Госдуму. В событии принял участие и учредитель Царьграда Константин Малофеев. В своей речи он напомнил о важности сохранения Русского мира, защите наших сограждан, воспитании подрастающего поколения.

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