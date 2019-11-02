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Полмиллиона евро: Финляндия оплатит разминирование Донбасса

02 ноября 2019, 21:09  •  30 • Война
Финляндия готова выделить €600 тыс. на разминирование Донбасса, заявил глава МИД республики Пекка Хаависто.
«Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет [помощи] на €600 тыс. для разминирования», — цитирует «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы министра.
Глава внешнеполитического финского ведомства побывал в районе разведения сил и средств в станице Луганской с 31 октября по 1 ноября. Гостя сопровождал замминистра иностранных дел Егор Божок.
«Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности и действий российских оккупационных войск», — сообщает штаб Операции объединенных сил.
Хаависто отметил, что его беспокоит, что конфликт на юго-востоке Украины продолжает негативно влиять на жизнь мирного населения. Вместе с тем финская делегация поприветствовала работы, которые ведутся для восстановления моста в Луганской станице. Также обратили внимание на запуск бесплатного общественного транспорта для маломобильных граждан.
Глава финской дипломатии встретился со своим коллегой Вадимом Пристайко, экспертами, консультирующими Украину по вопросам реформ, а также с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ).
Накануне украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Киев намерен потребовать от Москвы выплатить «репарации» на восстановление самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион», — заявил украинский политик. Точную сумму он не назвал.
По мнению Криклия, в настоящее время перед киевскими властями состоит задача обеспечить связь с тем населением Украины, которое верит в успех своей страны.
«Для этого мы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса, и этот вопрос касается не только востока Украины», — рассказал министр, уточнив, что речь идет также о КПП на границе с Крымом.
Вместе с тем, по словам украинского чиновника, Киев будет восстанавливать только подконтрольную ему часть Донбасса, привлекая при этом инвесторов.
В ответ на заявление о «репарациях», которые якобы должны поступить от России, в Верховной раде заявили, что после этого министр должен подать в отставку. Такое мнение выразил депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.
«Я думаю, что в нормальной стране после такого заявления министр просто ушел бы в отставку, а если бы он сам не хотел уходить, его отправил бы в отставку парламент», — приводит его слова РИА «Новости».
В России заявление украинского министра инфраструктуры посчитали неудачным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии принадлежащему Григорию Березкину РБК сказала, что Криклий, возможно, не понимает значения слова «репарации».
«Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — уверена дипломат.
В Кремле вместе с тем отметили, что российское участие в восстановлении Донбасса возможно, но все будет зависеть от того, как будет происходить урегулирование конфликта и в какие сроки это произойдет.
Если сумма на восстановление ДНР и ЛНР еще не определена, то в июне этого года президент Украины Владимир Зеленский назвал количество денег, которые понадобятся на восстановление экономики Донбасса в целом, передает «Интерфакс-Украина».
«По оценкам украинских экспертов, для восстановления Донбасса необходимо более 300 млрд грн. Это большой проект реинтеграции», — сказал он. При этом он отметил, что власти не будут ждать окончания войны и начну работать сначала на подконтрольных Киеву территориях.

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