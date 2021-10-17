Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Путин"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов объяснил, почему Украины больше нет. К такому выводу он пришёл, размышляя, почему невозможно вернуть Донбасс и Крым военным путём. "Получается, прав Путин", - констатировал специалист.

Экс-министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что государство обязано разработать военный план возвращения Крыма и Донбасса. Олег Жданов назвал Минские соглашения "позорными" и "капитулянтскими".

По его мнению, военный сценарий возможен, когда будут исчерпаны дипломатические пути и когда Украина будет уверена в силах своей армии. Однако только на седьмом году после потери территорий Киев стал задумываться о разработке этого военного сценария. Жданов засомневался, что Незалежную можно считать независимой страной.

Тогда, получается, прав Путин, когда говорит, что такого государства, как Украина, нет, - написал военный эксперт в колонке на портале "Главред".

В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.

В 2014 году Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости после случившегося в стране государственного переворота. Они образовали Донецкую и Луганскую народные республики. В апреле Киев начал против них военную операцию. По данным Организации Объединённых Наций вооружённый конфликт унёс жизни более чем 13 тысяч человек, большинство из которых - мирные жители.

Урегулированием ситуации занимается минская контактная группа. С осени 2014 года до настоящего времени было принято три варианта Минских соглашений. В них прописан алгоритм деэскалации вооружённого конфликта. Украина условия соглашений выполнять отказывается. На территории Донбасса по-прежнему идут перестрелки.