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Полковник в отставке сказал три «нет» новым авианосцам в России

30 октября 2018, 20:54  •  250 • Политика
Безусловно, авианосец необходим, но тот, что есть в нашем распоряжении – «Адмирал Кузнецов», уже решает многие вопросы. Нужны ли новые? Пока собеседник Царьграда говорит три «нет», объясняя по пунктам, почему строительство нерентабельно.
В ночь с 29 на 30 октября в мурманском доке находился на ремонте тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Согласно предварительным данным, во время спуска авианосца произошел внезапный скачок напряжения, из-за чего отключились насосы. В результате под воду ушел плавдок, а на палубу «Адмирала Кузнецова» упал кран. Кроме того, ранения и травмы получили несколько человек.
В беседе с Царьградом военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что в инциденте нужно, безусловно, разбираться. Что до самого происшествия, технически ничего страшного не произошло. Действительно, док затонул, однако он предназначен для подводных погружений, таким образом, мы можем говорить лишь о некорректно проведенной операции в этой части.
Отдельно Литовкин затронул вопрос о строительстве авианосцев в России. Вопрос закладки новых гигантов поднимался не один раз. Но он, во-первых, дискуссионный, во-вторых, есть реальные причины пока отказываться от строительства. Таким образом, Литовкин сформулировал три «нет».
Первое – «у нас негде строить эти авианосцы», напомнил Литовкин. Единственное место, где можно было бы строить, - это док, в котором он и был, сказал эксперт.
«Но это док не только для авианосцев, но еще и для стратегических атомных подводных лодок, которые там проходят ремонт и докование. А нужен для строительства таких авианосцев новый стапель. Вот стапели такие большие строятся сегодня на Дальнем Востоке, это завод».
Завод, который ранее был в распоряжении России для строительства авианосцев, уже непригоден для работ. К тому же находится он на Украине. Это второе «нет».
«У нас был завод в Николаеве, где строился тот же «Кузнецов». Но завод в Николаеве, во-первых, украинский. Во-вторых, он сегодня в руинах, он не способен ничего подобного строить».
Наконец, следует ответить на вопрос, нужен ли в принципе России еще один авианосец. Это пока третье «нет».
«Потому что авианосцы не сами по себе нужны, а нужны авианосные ударные группировки. То есть авианосец с группировкой кораблей, которые входят в его конвой».

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