Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в прямом эфире телеканала Fox Business выдал тактику украинских нацистов. Он рассказал, что в своё время сталкивался с такой же и "именно это и происходит" на Украине.

По словам военного, украинские нацисты уподобились ближневосточным экстремистам, используя мирных жителей в качестве живого щита. По его словам, американские военные сталкивались с этим на Ближнем Востоке.

"Когда мы разбивали исламистов, они бежали в города, использовали людей, гражданских в качестве живого щита и пытались избежать уничтожения", - сказал он.

По мнению военного, именно это сейчас и происходит на Украине: украинские боевики используют население, чтобы избежать разгрома. Он объяснил, что у ВСУ и нацистов отсутствует мобильность, нет систем ПВО и прикрытия с воздуха. В связи с этим им проще прятаться в населённых пунктах, смешиваясь с мирным населением.