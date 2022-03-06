Полковник США оценил шансы Украины: В течение 10 дней всё будет закончено

Полковник США Макгрегор считает, что дальнейшее сопротивление ВСУ бесполезно. По его мнению, всё будет кончено в ближайшие 10 дней.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит, пока не поздно, сложить оружие и согласиться на вариант заключения мира, предложенный Москвой. Такой совет украинскому лидеру дал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире американского телевидения.

По мнению отставного американского военного, в начале военной операции Россия была слишком мягкой с Украиной. Однако сейчас эта ошибка исправлена, и в течение ближайших 10 дней всё будет закончено, уверен Дуглас Макгрегор.

Он добавил, что всей этой ситуации можно было бы избежать, если бы Зеленский сразу принял предложение России о нейтральном статусе. Однако президент Украины - это марионетка, которой приказали подождать, что является большой трагедией для населения станы.

Не вижу в нём ничего героического. Я думаю, самое героическое, что он мог бы сейчас сделать, - примириться с реальностью. Нейтрализовать Украину. Это неплохо! Нейтральная Украина - это так же хорошо для нас, как и для России,

- приводит "Ридус" слова полковника армии США.