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Полковник СБУ: США разрабатывают на Украине биологическое оружие направленного действия

24 декабря 2020, 20:40  •  38 • Украина

Министерство обороны США, используя Украину как полигон, готовит биологическое оружие направленного действия, которое может ударить по всем представителям восточнославянского этноса.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказал перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров.

«В своём расследовании я предъявил ряд документов касательно проведения в биолабораториях на Украине ряда проектов, которые называются «Ukrainian project».

В этих документах видно, что руководителями этих проектов являются граждане США, а конкретнее – представители Министерства обороны США. Так, в структуре Минобороны США есть агентство «The Defense Threat Reduction Agency», представители которого являются менеджерами проекта, а руководителями отдельных направлений и консультантами являются врачи, микробиологи и вирусологи из США», – сказал он.

Василий Прозоров рассказал, что в 2016 году сотрудники херсонского СБУ уже пытались бить тревогу относительно создания биологического оружия в их стране, однако это ничего не дало.

«В 2016 году мне попался интересный документ из Управления СБУ по Херсонской области, в котором они говорили, что на территории Херсона действует подрядчик DTRA, корпорация Black & Veatc, она ведёт работу в сфере бактериологических и биологических исследований, поставляет оборудование и проводит исследования, привлекает местных специалистов для проведения тренингов.

Сотрудники СБУ в Херсоне били тревогу и указывали прямым текстом, что деятельность этой корпорации и Минобороны США несёт угрозу национальным интересам Украины. То, что делают сотрудники из США в украинских биолабораториях, как минимум имеет двойное назначение. Иными словами, один шаг до создания бактериологического оружия, которое будет воздействовать на конкретный этнос», – подчеркнул гость студии.

Далее бывший полковник СБУ отметил, что для США Украина является идеальным местом для создания оружие против восточнославянского этноса.

«Естественно сотрудники СБУ не прошли мимо такого, и они поднимали вопрос на высоком уровне, чтобы эту деятельность свернуть, а как минимум взять в контрразведывательное сопровождение, потому что опасались того, что американцы будут создавать опасное биологическое оружие, а Украину обвинят по конвенции о запрете бактериологического и токсинного оружия.

СБУ предполагали, что США разрабатывают биологическое оружие, а санкции за это потом будут бить по Украине, а не по США. Вы понимаете, насколько это удобно? Во-первых, ты не ставишь под угрозу свою территорию и население, во-вторых, избегаешь репутационных потерь, в-третьих, привлекаешь местные кадры.

Учитывая то, что этнос восточных славян примерно одинаков, на территории Украины, можно создать оружие избирательного действия, которое будет бить также по Белоруссии и России», – резюмировал Прозоров.

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