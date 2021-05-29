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Полковник объяснил, зачем роботам "Штурм" укороченное орудие

29 мая 2021, 03:50  •  83 • Политика
Россия начала создавать тяжёлые ударные робототехнические комплексы "Штурм". Их оснастят, в числе прочего, укороченными орудиями. Данное решение необходимо. Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил почему.
Ранее стало известно о начале создания первых опытных образцов "Штурма". В научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" сделают и мобильный пункт управления боевыми машинами данного комплекса, и самих роботов.
Роботы оснастят различными боевыми модулями. Например, 125-миллиметровым орудием, относящимся к категории гладкоствольных укороченных.
По словам Литовкина, необходимость в таких роботах давно назрела.
"Укороченный ствол нужен для того, чтобы вести огонь в городских кварталах в борьбе с террористами. А это очень сложная задача для любой армии", - произнёс он в эфире радио Sputnik.
Если какой-либо район города находится под контролем террористов, то длинноствольным орудиям там трудно разворачиваться из-за слишком узких улиц.
В России уже есть роботы "Уран-6", "Уран-9", "Уран-14" и другие. Одни предназначены для ведения борьбы на открытой местности, другие - для разминирования, третьи - для постановки мин. "Штурмы" универсальны. На их башню можно будет поставить любой боевой блок.
Эксперт отметил и ещё одно преимущество новой разработки. Управлять такими машинами человек сможет на достаточно большом расстоянии.
"Роботы и создаются для того, чтобы сохранить человеческие жизни, но в то же время эффективно выполнить боевую задачу по борьбе с противниками. Это могут быть регулярные войска и могут быть террористы", - подчеркнул полковник в отставке.

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