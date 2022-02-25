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Полковник МВД рассказал, когда закончится военная операция на Украине. Ждать не долго?

25 февраля 2022, 23:05  •  202 • Политика
Полковник МВД России в отставке Виктор Андреев рассказал, когда закончится военная операция на Украине. По его словам, ждать осталось не долго, ситуация близится к развязке.
Он отметил, что данную операцию нельзя считать войной в полном смысле этого слова. Удары наносятся по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре.
Буквально три-четыре дня - и все мероприятия военного характера будут закончены. Мы должны понимать, что сейчас война ведётся по-другому. Это не стрельба из автоматов и пистолетов. Есть высокоточное оружие, которое мы успешно применяем,
- пояснил Андреев в разговоре с "Народными новостями".
Полковник считает, что Украина не оставила России выбора. Киев на протяжении восьми лет уговаривали сесть за стол переговоров, но тот лишь отправлял всё новые войска в Донбасс и всё интенсивнее обстреливал неподконтрольные территории.
Ранним утром в четверг Россия начала спецоперацию на Украине. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что у нашей страны нет цели оккупировать территорию Украины. В Минобороны отметили, что мирному населению ничего не угрожает, удары наносятся точечно по аэродромам и объектам ПВО.
Позже Владимир Путин разъяснил, что это вынужденная мера. Стремящаяся попасть в НАТО Украина представляет колоссальную угрозу для России. Москва пыталась решить эту проблему переговорами, но Запад не стал даже слушать.

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