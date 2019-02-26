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Полковник Квачков против журналиста Шевченко: Какой должна быть современная Россия

26 февраля 2019, 20:54  •  132 • В России

Сегодня в прямом эфире радио "Комсомольская правда" встретятся полковник ГРУ в отставки Владимир Квачков и журналист Максим Шевченко. Как изменилась наша страна за те годы, пока Квачков сидел в тюрьме? И какой должна быть современная Россия?

Смотрите видеотрансляцию из студии в этой заметке с 20:05 (мск), на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете звонить в прямой эфир нашим гостям по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Полковник Квачков против журналиста Шевченко.Какой должна быть современная Россия? В прямом эфире радио "Комсомольская правда" выясняет полковник ГРУ в отставки Владимир Квачков и журналист Максим Шевченко. Как изменилась наша страна за те годы, пока Квачков сидел в тюрьме? Задавайте свои вопросы Квачкову и Шевченко. Звонить в прямой эфир можно по телефону 8-800-200-97-02. Или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

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