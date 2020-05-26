Полковник Баранец: В воздухе пахнет войной. Но американцы тупые • 38 • Политика Администрация Трампа устраивает в области международных отношений одну истерику за другой, алогичные решения перемежаются с откровенными угрозами, лестью, новыми обвинениями и т. д. Такое ощущение, что мир стремительно катится к неуправляемому хаосу и, не исключено, к настоящей войне. О том, что происходит в отношениях России и США, Царьград расспросил военного обозревателя "Комсомольской правды" полковника Виктора Баранца. Автор:

Гришин Александр Кто кому небо закрыл и почему – Виктор Николаевич, главный и самый муссируемый вопрос последней недели – выход США из Договора по открытому небу. Насколько это важно в реальности? – Меры доверия, которые предусматривались этим договором между США и Россией, в результате такого решения администрации США оказались сведены к нулю. Мы теперь не наблюдаем за их территорией в ходе инспекционных полётов, а они не наблюдают за нашей. Но это не критично. По "направлению" США продолжает работать наша агентура, задействованы мощные средства военно-технической разведки, постоянно ведётся космическая разведка. И вряд ли стоит скрывать, что зачастую наш Генштаб, как говорится, в режиме онлайн получает достаточную информацию о любых перемещениях американских военных частей, кораблей. О появлении новых объектов. Так что никакой паники или страха у Москвы от выхода Вашингтона из Договора по открытому небу нет. По строгому счёту, этот документ – некий жест к открытости и прозрачности военных структур всех его участников (а их было 34). Он просто подчёркивает уровень доверия и сотрудничества. И я не думаю, что во время полётов над Россией в рамках ДОН американцы получали какую-то суперстратегическую информацию о нашей армии. С воздуха ведь хорошо видны и строительство новой военно-морской базы, и создание инфраструктуры новой дивизии. И что "старые" части или корабли стоят на месте или передислоцированы. И какая техника вытащена на полигоны. Надо быть слишком наивным, чтобы думать, будто мы во время инспекционных полётов выставим под американские кино- или видеокамеры секретное новьё, не замаскируем новую ракетную позицию или же включим РЛС, дабы штатовцы сняли с неё параметры режима работы. Абсолютно так же поступают во время наших авиаинспекций над США и "партнёры" по Открытому небу. Буду говорить прямо: немалая доля лукавства во всём этом есть, никому не хочется "раздеваться догола". Хотя определённая "польза" в таких полётах для обеих сторон есть: есть такие районы, куда почти невозможно проникнуть агентуре, а снимки с самолёта дают хоть какую-то визуальную возможность увидеть тот или иной объект. К тому же, нельзя забывать, что американцы тратят гигантские деньги на космическую разведку, которая ведётся над территорией России почти тотально. Ну а когда разведка США не может добыть у нас интересующую её информацию, скажем, выкрасть военно-технические секреты, они находят российских мерзавцев, которые им в зубах приносят нужную информацию. Выйдя из Договора, они и на них будут делать – уже делают – ставку. Эти подлецы (а по сути – предатели!) добывают на земле для американцев то, что нельзя увидеть с неба. Так вот, за последние годы они значительно (раза в три!) нарастили в России количество военно-технических агентов, и теперь понятно, почему выход из Договора не имеет для них критического значения. Но есть и ещё одна причина выхода США из Договора. Сейчас они перестраивают свои контингенты и военные объекты в Европе. И понятно, почему занервничали именно в этот период. С воздуха русские многое увидят и узнают, во всяком случае – районы дислокации новых объектов, спрятанных, скажем, в польских и прибалтийских лесах. Понятно, что наш Генштаб всё это, как говорится, обведёт красным кружочком и возьмёт на прицел. Вот почему, на мой взгляд, американцы стали искать причины для выхода из Договора. И нашли. Это очень интересный момент. В прошлом году американцы вместе с канадцами хотели посмотреть наши крупнейшие стратегические учения "Восток - 2019". Почему им хотелось? Они знали, что там будет и новая техника, и новые способы её применения, и новые элементы тактики. Для них это всё ну очень соблазнительно было. Но наш Генштаб посчитал, что "раздеваться догола" нашим войскам не стоит. В соответствии с договором мы имели полное право на ограничение района инспекционной проверки. Кстати, по Договору такие же ограничения имеют право вводить и американцы. Причём они их не раз вводили против нас. Но об этом чуть позже. И второе: их как магнитом притягивает Калининградская область. Мы насыщаем Калининградский оборонительный район в ответ на усиление присутствия сил НАТО на наших западных границах. Мы выставляем в ответ мощный сухопутный, военно-воздушный и морской кулак. Адекватно угрозе. Мы ставим туда не только новые танки и БТР, но и самое современное тактическое ракетное оружие, и новейшие зенитные системы. Они даже назвали Калининградскую область районом затруднительного доступа. И они тоже хотели, да не раз, а несколько раз плотненько полетать над Калининградской областью. Но шастать над этим стратегически важным районом мы, по вполне понятным причинам, им тоже не разрешили. Имеем право. Пришлось им распрощаться и с желанием проинспектировать с воздуха район возле Южной Осетии и Абхазии. - А они нас не ограничивали? – Правильный вопрос. Они нам тоже не разрешали полёты над определёнными районами. Причём аргументировали это тем, что у них там очень плотное воздушное движение, и им придётся перекраивать всё, менять эшелоны для самолётов и т. д. Но и это ещё не всё. Американцы очень активны на Гавайях, они там испытывают свои системы ПРО. И когда мы сказали, что нам бы очень хотелось полетать над Гавайями, они нам тоже отказали. Мы, естественно, всё это крепко запомнили и нашли совершенно симметричный повод для негостеприимного ответа. Ну, а их аргумент, что мы следили якобы за гольф-клубом Трампа и Белым домом – это уже из разряда какого-то анекдотичного маразма. То есть не только мы ограничиваем районы инспекций, американцы делают это точно так же, если не чаще. Кстати, в марте этого года американцы в составе инспекции европейской летали над Калининградской областью. Майк Помпео не стесняется нести с трибуны откровенную чушь об использовании Россией фотоснимков для усиления своей агрессивной доктрины. Фото: White House /Globallookpress Но они считают только в одну сторону. И вот вылезает на трибуну госсекретарь США Помпео и начинает нести откровенную чушь. Что русские летают над США и Европой и используют эти фотоснимки для усиления своей агрессивной военной доктрины. Детский сад укакался. Мне хочется спросить того же Помпео – за последние 15 лет под руководством США в Европе создана военная инфраструктура, которая по некоторым вооружениям в 10, а то и в 15 раз превосходит боевой потенциал нашего Западного военного округа. И это агрессивным не считается, потому что просто это так надо американцам. А сейчас ещё идут дискуссии о том, чтобы из Германии поближе к границам России, в Польшу, подтащить ядерное оружие. А мы что, должны на это всё смотреть в театральный бинокль, лузгать семечки и думать: "Что-то тревожно по ту сторону границы становится". – Ну, я бы не сказал, что мы бездействуем. Пушков уличил американский журнал во лжи о Путине и Трампе – Конечно, мы всё это учитываем, видя, как США рушат систему коллективной безопасности. Не понравился им договор по ПРО 1972 года – вышли, не понравился им Договор по РМСД (ракетам малой и средней дальности) – вышли, не понравился Договор о запрещении ядерных испытаний – не стали и разговаривать о его подписании, не понравился ДОН – тоже рушат его. Представьте себе деревянную бочку, она же держится за счёт железных обручей, которые стягивают её. Уберите обручи – всё разлетится. Скорее всего, американцы всё к этому и ведут. Ведь сейчас они уже укладывают фитиль под СНВ-3 – договор, действие которого заканчивается в следующем году. Мы сейчас ведём с американцами переговоры, – а что же дальше делать будем? Ведь уже и контрольный срок прошёл – за год надо было сверять боеголовки, количество установок. Но что делают американцы? Они пытаются нас уговорить, чтобы мы, в свою очередь, уговорили Китай тоже подписать договор. Естественно, что наши посылают штатовцев с этим вопросом в… Поднебесную, пусть сами решают его с товарищем Си. Теперь они заходят с другой стороны. Помните все те вооружения, о которых рассказывал Путин ещё 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию? Поначалу американцы вместе с нашими либералами потешались над "мультиками". Мол, президент России блефует, рассказывает сказки! Но прошло не больше месяца, и Пентагон доложил Трампу – такое оружие у русских действительно есть... Да-да, и "Кинжалы", и "Авангарды", и "Посейдоны", и "Буревестник". Что-то уже принято на вооружение, что-то выходит на финишные испытания. Так вот, эти ушлые американцы предлагают нам втиснуть эти уникальные вооружения в новый договор по СНВ! Такие вот "мультики". Но недавно представитель нашего МИДа заявил, что мы намерены пролонгировать СНВ-3 без всяких предварительных условий. Трамп и арифметика – Значит, не такие это были и "мультики", раз в Вашингтоне так засуетились. – За последние 10 лет у нас появились настолько уникальные вооружения, о которых тем же американцам остаётся только мечтать. Они настолько отстали от нас в области того же гиперзвука, что сами признаются – догнать русских удастся, в лучшем случае, через 10-15 лет... – А как же заявления Трампа о супер-пупер американской ракете, которая будет летать быстрее остальных – и российских, в первую очередь? – Ха-ха-ха. Ладно, расскажу. Американцы на самом деле первыми начали работать над гиперзвуковым оружием. Потратили лет 20, даже больше, и, естественно, кучу денег. Нам и не снились такие суммы. У них есть такая ракета, но летает средненько, между 6 и 8 Махами. Они бьются, но ничего больше не получается. И Трамп, которому осенью идти на выборы, поставил перед генералами задачу в стиле Хрущёва: "Догнать и перегнать!" Пообещал, что американская ракета будет летать в 17 раз быстрее самой быстрой русской. Внимание. Идём в интернет и находим высказывание вице-премьера Юрия Борисова, отвечающего за вооружение, который в одном интервью "проболтался". Да так, что аж Баранец вздрогнул. Борисов сказал, что во время испытания одного из видов новых вооружений была достигнута скорость в 27 Махов!!! Теперь берём таблицу умножения и даже не 27, а пусть 20 Махов умножим на 17. И американские генералы из Пентагона, когда их стали доставать журналисты вопросом – реально ли это? – ушли от ответа и переадресовали их в администрацию Белого дома. Но и там ответа не получили. Трамп сморозил "сенсационную" глупость. Ну а мы по части гиперзвука достигли очень серьёзных успехов. Мы смогли создать материалы и технологии, которые позволяют ракетам выдерживать гигантскую температуру в результате трения. Это лишь одна та проблема, которую американцам никак не удаётся решить. Но самая главная проблема даже не температура, тут у нас ещё и запас имеется, а управление. У нас сейчас несколько институтов работают над этой проблемой, чтобы сделать её абсолютно управляемой. Если нам удастся на этого "коня" стремена надеть, то отрыв от США получится (минимум!) на 50 лет. Пик - всё: Владимир Путин однозначно высказался о коронавирусе в России Но при условии, что американцы не найдут никакого мерзавца в России, который продаст им секреты. А такие находятся. Есть такой учёный, по-моему, по фамилии Кудряшкин или Кудрявцев. Следственный комитет и военная контрразведка задержали его ровно через восемь месяцев после того как Путин "мультики" показывал. Этот предатель сейчас чалится на нарах за то, что он за батон американских денег вытащил чертёж одного из блоков гиперзвукового изделия… – То есть получается, что одна из стратегических угроз для страны – продажность тех, кто имеет доступ к секретной и совсекретной информации? – Абсолютно точно! И, как ни горько признавать, это стало у нас уже чуть ли не "традицией". У американцев издавна практикуется два способа добывания военно-технических секретов. Если их конструкторы не могут что-то сделать, – разведке ставится задача украсть эти секреты у россиян или китайцев. Если украсть не получается, они "покупают" изменника вместе с информацией... Горести и радости импортозамещения – Не только они этим грешат. Я уж не буду говорить про Китай, ставший притчей во языцех. Но и у нас в процессе импортозамещения тоже наверняка используются зарубежные достижения. Кстати, не всё ведь там безоблачно, кажется? У того же Су-57 проблемы есть, с ремонтом "Адмирала Кузнецова" проблемы гигантские, двигательные установки корабельные… – Как ни горько об этом говорить, но в 90-е годы российский оборонный комплекс во многом потерял свой суверенитет. Тогда стало господствовать мнение, что если у нас чего нет, то нам не надо над этим работать, мы это всё купим. Такой подход оставался ещё и в 2000-х. Мы по самые уши залезли в этот военный импорт. Но когда на нас навалились с санкциями, тут мы стали чесаться и в спешном порядке товарищ Рогозин предложил программу по импортозамещению. Деваться всё равно некуда. Но если запасные части, агрегаты, системы навалом покупали с 1992-го до 2014-го, можно ли при нашем уровне и запущенности некоторых секторов ВПК быстро выйти из этого критического положения? Нет. "Небеспроблемный" Су-57. Фото: MOD Russia/Globallookpress И вот эта программа импортозамещения с большим скрипом, но начала потихоньку выравнивать ситуацию. Но только начала, а вовсе пока не решила уже все проблемы. И, куда ты думаешь, мы побежали? Мы побежали к китайцам, в первую очередь, мы побежали в Индию. Эти два ресурса, честно говоря, в немалой степени нас спасли на тот момент. Ты абсолютно прав. "Мозги" Су-57 наполовину принадлежат Индии, многие импортозамещающие элементы предоставили нам китайцы, которые наворовали передовые разработки у американцев, немцев, французов и т. д. (китайская разведка в этом отношении – лучшая в мире – это всемирный разведывательный пылесос). Китайцы с нами любезно ими поделились, но, понятно, не бесплатно. Причём деньги их не интересовали, а вот наши некоторые передовые технологии – да. Ну что же, пришлось и нам немного поделиться кое-чем. Китайцы провели уже испытания своей противоспутниковой системы, насмерть перепугав американцев. – А "Кузнецов"? – Тут совсем грустная история. Там, где он сейчас стоит, отремонтировать его невозможно. Нужен огромный док, а его утопили из-за жадности хозяев. А теперь, как посчитали специалисты, ремонт этого выдающегося корабля после всех несчастий, которые с ним случились, встанет дороже, чем построить новый. А тем временем уже есть проект суперавианосца – "Шторм". И кораблю уже и название придумали – "Маршал Жуков". Только вот Путина, насколько я знаю, адмиралам не удалось убедить в рациональности этого проекта. "Имеет место политическая спекуляция": Эксперт о партнёрстве России с Италией и Индией по самолётам Кстати, в США сейчас тоже идёт дискуссия на эту тему. А всё потому, что военно-техническое развитие дошло до такой степени, что эффективность средств нападения многократно превышает средства защиты. И к прекрасному супер-пупер американскому авианосцу длиной 300 с лишним метров подлетает супер-пупер ракета "Циркон" российского производства, от которого у авианосца просто нет защиты. И не зря один из американских адмиралов недавно выступил против программы строительства новых авианосцев, сказав, что на 12 авианосцев хватит даже по одному "Циркону", чтобы превратить их в братские могилы. По крайней мере, пока не будет найдена защита. 12.12.2019. Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Фото: Лев Федосеев/ТАСС А по "Кузнецову" есть вариант, но позорный, – тянуть его на буксирах в Крым, где есть завод, на котором технически возможно отремонтировать. Там есть огромный док. – Вы про завод "Залив" в Керчи? – Да. Но это же позор – четырьмя буксирами тащить единственный наш тяжёлый авианесущий крейсер на ремонт по морям-океанам, да на виду у всего мира! Есть идея поставить его на прикол и сделать аналог "Нитке" в Крыму. – А привыкать ли? Вспомните, как наш БДК, который не дошёл до Сирии с запоротыми движками, буксирами тащили домой. – Да, была недавно такая позорная страница. Но давайте тогда вспомним, что наряду с неудачами есть и прорывы, причём более важные и стратегические. Уже сошла со стапелей первая подлодка – носитель "Посейдона". Я всегда с большим недоверием отношусь к заявленным ТТХ, но если верить конструкторам, то "Посейдон" на данный момент абсолютно неуловим – скорость около 90 узлов, а глубина погружения – километр, и это при том, что самые современные подводные лодки погружаются, максимум, на 600 метров. Война из хаоса? – Вероятность военного конфликта и перерастания его в настоящую войну сейчас выше, чем несколько лет назад? – К сожалению, да. После демонтажа целого ряда международных договоров американской стороной, размонтирования международной системы коллективной безопасности – да. Я вспоминаю картину из детства, которая мне врезалась в память, когда перепуганная паровозом лошадь совершенно обезумела и неслась по дороге с телегой, которая сносила всё на своем пути, с седоком, совершенно беспомощно болтавшимся в этой телеге. Если говорить применительно к нынешней ситуации в мире, то это то, что сделали и продолжают делать американцы. Сейчас уже понятно, что нужно формировать новые правила игры. Принимать новые договоры. Иначе мир пойдёт вразнос. – Это конфликт России и Америки? – Не будем забывать, что есть ещё и много горячих точек в международных отношениях, где может возникнуть конфликт: Соединённые Штаты Америки и Иран, США и Венесуэла, США и Китай, США и Северная Корея. Япония стала подавать голос. Там националисты выступают за то, чтобы обратиться за помощью к США и силой вернуть Курилы под свою юрисдикцию. Непонятно, как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке. И где-то возможно наше прямое участие в силу взятых на себя обязательств, а где-то косвенная поддержка. Трамп же обещал смешать Северную Корею с пылью. Если он применит тактическое ядерное оружие, а у нас общая граница, то что тогда? В Крыму назвали бредом идею Украины о платном въезде на полуостров У меня, правда, есть вера, что даже самые тупые американцы понимают, что если они свяжутся с Россией и пойдут на войну с нами, то, как говорил писатель Проханов, на месте Соединённых Штатов может возникнуть пролив имени товарища Сталина. Поэтому на открытый военный конфликт с Россией они, как я думаю, всё же не пойдут. Они осуществляют в какой-то степени военное давление, но вкупе с политическим и экономическим, которым придают всё же большее значение. Каждый день Белый дом, Конгресс, СМИ американские обвиняют Россию в чём-то новом, и тут же дополняют это экономическим давлением, вспомнить хотя бы газопроводы. Против каждого проекта США организовывали мощнейшие кампании. А "Северный поток - 2" до сих пор не удалось достроить из-за их санкций. Этим комплексным давлением на нашу страну они пытаются задавить нас и без "горячей" войны. Но всё же самым опасным остаётся вероятность перерастания очаговых конфликтов в прямое боевое столкновение. Тот же вопрос о Пыталовском районе Псковской области не снят у наших прибалтийских соседей с повестки дня. Вот таких очагов хватает. Есть теория неуправляемого взрыва, который нельзя спрогнозировать. Когда он загорится с незначительного, например, с пограничного конфликта, потом – региональный, а потом радиоактивный пепел над всем земным шариком... Фактор Киева – А Украина может стать причиной такого конфликта? – Я этого опасаюсь, честно говоря. Эти странные шевеления Киева, подтягивание танков, войск и артиллерии к зоне разведения сил, ответное повышение боеготовности ЛДНР, что закономерно. Я чего боюсь. Если Зеленский решил силой покончить с ЛДНР – это очень важная проверка и для России. Может получиться так, что на первых порах наступления Украина, сформировав ударный кулак, прорвёт оборону и войска начнут колошматить гражданское население. Но я не думаю, что командующий Южным военным округом будет в это время кофе пить и спокойно смотреть на этот геноцид. – Тем более, помните, Путин пообещал, что попытка решить проблему силовым путем со стороны Украины будет иметь катастрофические последствия для украинской государственности? – Они даже не будут знать, откуда им прилетит. – Американцы же всё равно отследят пуски и всё такое. – Не сомневаюсь. Как и в том, что у нас будут более чем веские основания для такого шага. Потому что мы будем защищать людей с российскими паспортами, граждан Российской Федерации. Которых там не одна сотня тысяч. Это был хороший стратегический ход – предоставить российское гражданство. У нас тоже не тупые в руководстве сидят. – А американцы? Полезут или нет? – Тут всё будет зависеть от нас самих. Как только Россия даст слабину, они полезут. Будем стоять жёстко на своём по всем фронтам – не полезут. Мы же их развратили в 90-е годы своим соглашательством. Вспомни, как тогдашнее руководство спрашивало у Белого дома, в чём должны заключаться национальные интересы России. Вспомни Ельцина с его "Боже, храни Америку!" Правильно сказал один американец: "После распада Советского Союза мы рассматривали Россию как свой трофей, а российскую внешнюю политику формировали, как пластилиновую, мяли и поворачивали, куда нам было надо". Слава Богу, те времена прошли. Надеюсь – навсегда. Да и в Кремле сидит уже не Ельцин... Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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