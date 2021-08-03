Полковник Баранец: Американские танки своими пушками вскоре будут чесать купола псковских церквей

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не привнесли в отношения США и НАТО с Россией каких-то значимых изменений к лучшему. Североатлантический альянс по-прежнему проводит активные мероприятия вдоль границ России на территориях сопредельных государств, идут учения, от генералов и адмиралов НАТО звучат грозные заявления. О том, что происходит в этой сфере сейчас, Царьграду рассказал полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Никуда не расширяемся, учения проводим, слушай

– Виктор Николаевич, разговоры о приближении НАТО к границам России не стихают уже лет 30. Вот и на днях пресс-секретарь президента обратил внимание на эту проблему. Но о чём речь? Ведь НАТО вроде бы сейчас не расширяется. И кандидатов на вступление в ближайшее время из числа наших соседей вроде бы нет.

– Новые кандидаты есть. И они бьют копытами в предбаннике блока: Грузия, Украина, Молдова. Для них предусмотрены соответствующие подготовительные программы, они стараются реализовать переход на стандарты НАТО. На Украине уже даже вся система воинских званий полностью переделана под стандарты НАТО. Зеленский обнаглел до того, что даже потребовал назвать ему конкретные сроки вступления в альянс, но в ответ его щёлкнули по носу. И дали понять, что сами США не против, но "нема консенсуса в нашем колхозе". И всё из-за одного заковыристого пункта в Уставе НАТО, который сводится к простой формуле: если у страны есть территориальные проблемы, вход в блок закрыт. А они как раз есть и у Грузии, и у Молдавии, и, конечно же, у Украины. Но это не мешает тому же НАТО привлекать Украину ко всем учениям, которые проводятся в Чёрном море, Прибалтике, в других регионах Европы. Киев очень доволен тем, что огрызки его флота бултыхаются под юбкой блока.

– Вы сказали про учения. Вообще, если посмотреть новости на протяжении какого-то периода, то создаётся ощущение, что они идут сплошной чередой. Закавказье, Прибалтика, Европа Западная и Восточная, сейчас вот объявили, что манёвры вскоре пройдут сразу аж в 17 часовых поясах…

– После 2014 года количество разведывательных полётов самолётов НАТО вдоль наших границ увеличилось в 10 раз. Что касается учений блока, то это уже превратилось в какой-то "цех непрерывного литья". Этот котёл кипит теперь постоянно. Если раньше Североатлантический альянс проводил пару учений у границ России за год, то в нынешнем году только до конца июля уже прошло 16 таких разнокалиберных учений. Конечно, это своего рода форма морального или, если хотите, военно-политического давления на Россию. В блоке говорят, что этими учениями они показывают сплочённость НАТО и солидарность с оппонентами России. Непрерывность учений стала реальностью. Но нам, по большому счёту, можно даже и поблагодарить их за это. Если раньше, когда проводились учения в Чёрном море и за противника "играли" 1-2 наших корабля, то сейчас там перед нами ходит не условный, а реальный противник. И мы пишем все их ТТХ, тактику, шум винтов, связь. Мы отрабатываем в этих условиях действия с реальным противником. Это помогает нам быть в хорошей боевой форме.

– А учения ведь не с бухты-барахты объявляются. Есть же планы, составляются легенды, сценарии… В какие сроки, за сколько составляются эти планы?

– Такие учения, конечно, всегда планируются. При этом есть крупные учения, о которых штаб-квартира НАТО заранее объявляет. И тогда сразу начинается пропагандистская предварительная работа. Европе промывают мозги: мол, это нам надо для отражения русской военной угрозы.

Есть менее крупные учения, которые они заранее, бывает, и не объявляют. В Румынии такие проводились, в Польше, в Прибалтике, на Украине. Но легенда всех таких учений всегда лицемерна и стандартна: на небольшую суверенную страну НАТО навалился большой восточный медведь или крупное враждебное государство. Мне довелось в своё время побывать в штаб-квартире НАТО и задать вопрос одному из высокопоставленных функционеров альянса, – почему всегда одно и то же? Ответ был откровенным: "Среди наших генералов очень много лицемеров".

Калининград, Курилы, Крым: три кости в горле НАТО

– Сейчас мы готовимся к ответным учениям в рамках Союзного государства Белоруссии и России "Запад-2021". И говорим, что в их рамках тоже будем решать оборонительные задачи. Это тоже лукавство?

– Россия ещё со времён Хельсинкских соглашений 1975 года была крайне осторожна в этом вопросе. В отличие от генералов НАТО. Русская угроза существует во всех их директивах и обязана присутствовать в каждом выступлении. Выступление любого натовского генерала без упоминания русской угрозы равносильно публичному признанию им своей импотенции. Возьмите последние заявления, в которых они признаются, что выводят войска из Афганистана и Ирака, чтобы перенацелить их на Россию и Китай. Им после их сумасшедших сценариев в ночных кошмарах должно сниться, как 76-я Псковская воздушно-десантная дивизия стучит при приземлении в ходе десанта ногами по крыше Минобороны Латвии и тому подобное. Ведь они даже местное население приучают, как себя вести, когда русские десантники ворвутся и оккупируют их. На самом деле удивительно, как они ещё не повторили "подвиг" бывшего министра обороны США Форрестола, выбросившегося из окна госпиталя с криком: "Русские идут!". Но тут ответ как раз есть. Медицина со времён Форрестола сделала гигантский шаг вперёд. Это можно и по американским спортсменам увидеть на Олимпиаде в Токио. Как только этой гимнасточке из США Симоне Байлз, перекачанной и уже мало напоминающей по анатомии девушку, запретили ввоз в Японию лекарств, которые являются фактическими наркотическими средствами, она сразу снялась с соревнований. Так что с современной американской медициной даже явный псих Форрестол вполне мог бы и дальше исполнять функции министра обороны США.

– А кто идёт на самом деле – русские или натовские?

– Освобождение оккупированных территорий – первый куплет гимна НАТО. И хотя в легендах их учений это всегда якобы оккупированные "восточным медведем" территории Польши, прибалтийских республик самые горячие головы в НАТО считают оккупированными Россией отошедшие к СССР по итогам Второй мировой войны Калининградскую область и Курилы. И, конечно же, воссоединившийся с Россией Крым. Что касается так называемых оккупированных территорий, то тут в их реальных сценариях, а не легендах для учений на 1-м месте, безусловно, Калининградская область. Это колючая кость в их горле. Они её даже назвали "зоной затруднённого доступа". Но Калининград защищён так, что они о него в случае чего зубы обломают. Есть три региона России, которые защищены по самую макушку – Калининград, Крым и Курилы, которые мы сейчас активно укрепляем в военном отношении. Три "К" России, три российских кости в горле НАТО.

Украина и Польша: униженные и оскорбленные подачками

– Но натовцы ведь тоже наращивают свои силы у наших границ. Польша объявила, что закупает большое количество новых американских танков…

– Чем сильнее НАТО накачивает вооружениями Польшу и балтийские республики, тем больше у них возникает территориальных претензий к России. Кстати, о странах Балтии некогда генерал Лебедь сказал, мол, когда взглянул на них на карте, то подумал, будто это мухи нагадили. Ну такие крошечные типа, как клопы. А теперь тех, кого Российская империя в своё время вместе с землей выкупила, начинает жечь Пыталовский район Псковской области, возникают другие фантомные боли. Чем больше "танков у клопов", тем больше требований к России.

Что касается будущих польских танков, так ведь это они только для Польши новые. Если полякам Пентагон подарит помойное ведро со шваброй, они и по этому поводу будут публично мастурбировать. Всё, что даёт США по демпингу или дарит, вызывает у них военно-политический оргазм. Но США поступают ушло, они снимают с вооружения старые танки, пушки, корабли, подмарафечивают их и продают своим союзникам. А у кого нет денег на американские вооружения, то они тех охотно прокредитуют. Они дали кредит Польше, на который Варшава покупает эти танки. Не смогут отдать деньгами, отдадут чем-нибудь другим. Бесплатной арендой земли под новые базы американские, например.

– По всей видимости, эта сделка устраивает обе стороны?

– На днях один из польских генералов сказал, что такое сотрудничество с США убивает европейский ВПК. Чем больше американской техники будет в Европе, тем хуже становится европейская военно-техническая школа, которая из-за такой политики американцев деградирует. И на боеспособность армий европейских стран это влияет отнюдь не положительно. Американцы продают Варшаве батальон бэушных "Абрамсов". Это ведь не новые танки. А посмотри на те же противотанковые комплексы "Джавелины", которые так униженно вымаливала у США Украина. Помнишь, на полигоне украинском решили попробовать выстрелить ими. И не получилось. Первые модификации этих ПТУР уже сняты с вооружения в США. И что-то мне подсказывает, что на Украину поставили не те "Джавелины", которые только-только выпустил завод, а старый неликвид с армейских складов, который пора было уже утилизировать. А история с катерами, которые США продают сейчас якобы по демпингу Украине? Американцы же сейчас списывают эти катера и должны были потратить ещё деньги на их утилизацию. А вместо этого они продают их, пусть и по относительно бросовой цене, но получают деньги, а не тратят их и избавляются от катеров. Предельно циничный прагматизм. Причём, вспомни, недавно вот около 80 надувных лодок США передали ВМС Украины. Но оказалось, что без моторов и даже без вёсел. Гребите, козаки!

И, заметь, американцам нужно абсолютное послушание. Если раньше роль главных союзников НАТО и США в Европе играли Франция и Германия, у которых, кстати, свои мощные ВПК, конкурирующие с американским, то сейчас эта роль стала всё больше отводиться Польше. Потому что она послушная и преданная. Её Вашингтон и Брюссель превращают в главную и натасканную на Россию овчарку… В Варшаве даже ни одного слова поперек не скажут, в отличие от Парижа и Берлина.

Что с того?

– Мы что-то в ответ предпринимаем?

– А что мы? На протяжении 30 лет мы только ныли, пускали сопли, говорили, что мы не приемлем такую политику. Но ни хрена не делалось в противовес продвижению НАТО. На протяжении 30 лет мы, фактически на коленях, просили НАТО не приближаться. Мы не грызлись, мы уступали. С приходом Путина заявления стали более резкими и категоричными. Но и это не подействовало и не действует до сих пор. Что касается озабоченности, которую мы слышим на протяжении 30 лет, то это ритуальная песня Кремля. Мы ковыряемся в каких-то ещё не съеденных мышами документах, вспоминая, что вроде бы натовцы брали обязательства не размещать крупные силы вблизи границы России. Лавров возмутился – вы же обещали ни на дюйм не приближаться. А ему в ответ – а вы покажите нам документ хоть один про это и нашу подпись под ним.

Полковник Баранец даже написал, что американские "Абрамсы" стволами своих пушек скоро будут уже чесать золотые купола псковских церквей. И совсем недавно Шойгу сделал заявление о формировании группировки на Западном стратегическом направлении. По этому поводу уже на Западе раскричались, что Москва формирует 30 дивизий против НАТО. Но заявление Шойгу надо правильно понимать. Никаких 30 дивизий не формируется. Это не только дивизии, но и полки, бригады, батальоны и т. д. И сейчас это реализуется.

– Этого достаточно? По-моему, нет.

– Могу сказать, что в недрах российского генералитета существует некоторое недоумение, почему Кремль и МИД без громких криков не дают команды посадить в Венесуэле пару стратегов Ту-160, например. И разместить там же "Искандерчики" и МиГи с "Кинжалами". И проделать то же самое с Кубой. На Кубе ещё и подлодки можно поставить, пусть не атомные, обычные, но с "Калибрами". Чтобы среди ночи министр обороны США Остин позвонил Байдену и сказал: "Мой президент, русские уже здесь". Там и Никарагуа шепчет, мол, русские, мы с вами. Но этот шанс мы, похоже, упустили.

Мне сказали, когда я задавал эти вопросы: "Ты захотел второго Карибского кризиса?" Во-первых, тот кризис был связан с ядерными ракетами. И, да, мы убрали ракеты с Кубы. Но и США убрали свои ракеты. Как тут не вспомнить любимое слово Лаврова – равные отношения. Они не станут равными только от заявлений и выражения "озабоченности".

Я думаю, это ещё и потому, что у одного нашего большого руководителя менталитет разведчика. А это тишина, избегание конфликтов, скандалов. Мы, вся страна, ведём себя, как офицер разведки. Мы не привыкли бить кулаком по столу, а стулом по оппоненту.

– На совсем недавней встрече с руководством национальных разведок Байден сказал, что они – лучшие, и это, мол, бесит понимающего данный факт Путина.

– Как минимум мы не хуже в этой области. Хотя у нас не полтора десятка разведок, как в США, а всего две – ГРУ и СВР. Вспомним, как в 2014-м Обама топал ногами на своих разведчиков, прошляпивших Крым. А те в ответ жалко лепетали, что не видели никаких признаков готовящейся операции по возвращению полуострова в состав России. Хотя объездили весь полуостров вдоль и поперек. Если бы они были лучшими, то Крым никогда бы не возвратился в Россию.

– В чём ещё ошибаются американцы?

– После падения СССР США уверенно считали Россию трофеем, о который можно вытирать свои грязные американские галоши. Россия, дескать, повержена и отсасывает, причмокивая и стоя на коленях. Но тут ЕБН уступил место в Кремле другому человеку, а Путин подсыпал песочку в американскую земную ось. И всё застопорилось. А тут ещё за спиной России втихую, внешне незаметно вырос Китай. А сейчас воплотился в реальность самый страшный сон Вашингтона – Москва и Пекин в одном окопе, куда их затолкала совершенно идиотская внешняя политика США. Не зря на совещании в Душанбе министр обороны КНР сказал Шойгу не только, что наше совещание кое-кому не нравится, но и что российско-китайская дружба превращается в такой фактор, сильнее которого в мире нет. И за это американцам, кроме самих себя, благодарить больше некого.