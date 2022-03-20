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Полковник армии США: "Россия не та страна, которую можно запугивать"

20 марта 2022, 00:35  •  25 • Политика
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор предупредил, что Россия - это не та страна, которую можно запугивать. "Люди перепутали - я говорю о людях в Вашингтоне, перепутали Россию с Ираком", - указал он.
Россия - это не та страна, которую можно запугивать, как Ирак, и Москва это наглядно показала, однако не все американские политики это понимают. С таким заявлением выступил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Он указал, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкен сделал намёк на то, что между Москвой и Киевом возможно мирное соглашение, которое предполагает нейтральный статус Украины. Военный эксперт считает, что такой вариант позволил бы значительно снизить напряжённость в регионе. Тем не менее целый ряд американских политиков не осознают реального положения дел и продолжают воинственную риторику в отношении России.
Люди перепутали - я говорю о людях в Вашингтоне, перепутали Россию с Ираком. Но Россия не Ирак! Это не та страна, которую можно запугивать как захочется. И это нам наглядно продемонстрировали,
- заявил Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.
Он добавил, что также не следует путать Украину с Техасом. США нужно укреплять безопасность у себя в стране, а не пытаться это делать в чужой, подчеркнул американский полковник в отставке.

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