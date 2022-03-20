|
Полковник армии США: "Россия не та страна, которую можно запугивать"
20 марта 2022, 00:35 • 25 • Политика
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор предупредил, что Россия - это не та страна, которую можно запугивать. "Люди перепутали - я говорю о людях в Вашингтоне, перепутали Россию с Ираком", - указал он.
Россия - это не та страна, которую можно запугивать, как Ирак, и Москва это наглядно показала, однако не все американские политики это понимают. С таким заявлением выступил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Он указал, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкен сделал намёк на то, что между Москвой и Киевом возможно мирное соглашение, которое предполагает нейтральный статус Украины. Военный эксперт считает, что такой вариант позволил бы значительно снизить напряжённость в регионе. Тем не менее целый ряд американских политиков не осознают реального положения дел и продолжают воинственную риторику в отношении России.
- заявил Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.
Он добавил, что также не следует путать Украину с Техасом. США нужно укреплять безопасность у себя в стране, а не пытаться это делать в чужой, подчеркнул американский полковник в отставке.
Подпишитесь на нас
25
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 марта 2022, 08:05
|
13 марта 2022, 11:00
|
17 марта 2022, 13:05
|
15 марта 2022, 17:55
|
14 марта 2022, 08:05
|
14 марта 2022, 02:15
|
17 марта 2022, 03:10