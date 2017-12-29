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Полька для Евросоюза

29 декабря 2017, 10:54  •  201 • В мире
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Один из наиболее шумных членов Европейского союза Польша оказалась в опасной близости к тому, чтобы лишиться права голоса в этой организации. Соответствующая мера фигурирует в перечне санкций, ввести которые Еврокомиссия призвала Совет ЕС. Причина – вмешательство польского государства в функционирование национальной судебной системы и фактическое лишение её независимости. А тот факт, что во главе Совета ЕС сейчас стоит бывший польский премьер Дональд Туск, добавляет ситуации пикантность в духе популярной когда-то в Советском Союзе телепередачи «Кабачок 13 стульев».
За минувшие два года в Польше по инициативе правительства и правящей коалиции во главе с партией «Право и справедливость» были приняты 13 законов, изменивших судебную систему страны, подчёркивает в своём заявлении Еврокомиссия, настаивая на необходимости ввести против Варшавы санкции (соответствующее предупреждение было вынесено польской стороне ещё в июле 2017 года). Еврокомиссия пришла к заключению, что «существует риск» серьёзного нарушения принципа верховенства права в Польше и высший исполнительный орган ЕС считает необходимым «вступить в новую фазу диалога с привлечением Европейского парламента и Европейского совета».
В частности, Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС задействовать статью Договора о Европейском союзе, в которой записано, что Совет ЕС может ограничить права государства–члена данной организации, если существует «серьёзное нарушение государством-членом ценностей» Евросоюза. Одновременно Еврокомиссия опубликовала «разъяснения», касающиеся перечня возможных мер наказания Польши, и среди них фигурирует лишение Варшавы права голоса в Евросовете. Высший исполнительный орган ЕС предложил Польше «исправить ситуацию в течение трёх месяцев», после чего сообщить о результатах.
Однако угрозы Еврокомиссии пока добавляют уверенности Польше, которая обвинила Брюссель во вмешательстве в её внутренние дела. Польское министерство иностранных дел в специальном заявлении подчеркнуло, что решение Еврокомиссии «осложняет отношения Польши и ЕС». Данное решение «может затруднить понимание и взаимное доверие между Варшавой и Брюсселем», отметило польское внешнеполитическое ведомство.
В Варшаве при этом говорят, что страна «придерживается диалога с Европейской комиссией», но «не приемлет односторонних и несправедливых суждений». К тому же в Польше не сомневаются, что в отношении самой судебной реформы в Европе «ведётся негативная информационная кампания с необоснованными обвинениями». А президент Польши Анджей Дуда ответил Брюсселю ещё более определённо. Он просто подписал 20 декабря два закона – о Национальном судебном совете и Верховном суде – в рамках реформирования национальной судебной системы, «несмотря на обещание Европейской комиссии в случае их принятия ввести против Варшавы санкции», сообщает польское издание Wprost.
Тот факт, что ранее оба закона были сразу приняты сеймом и утверждены польским сенатом, свидетельствует, что Еврокомиссии приходится иметь дело не с отдельными польскими политиками, а с консолидированной позицией всех ветвей государственной власти, что выводит споры Брюсселя и Варшавы на новый уровень.
История споров насчитывает уже несколько лет, но особой остроты противоречия достигли после прихода к власти нынешнего польского президента Анджея Дуды и коалиции во главе с партией «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Придерживаясь проамериканского курса, Качиньский и его единомышленники скептически относятся к теории и практике функционирования «единой Европы» и в целом к деятельности брюссельской бюрократии, в которой видят попытки подорвать культурную идентичность народов Европы и ослабить институты национальной государственности. Аналогичные тенденции прослеживаются в политике других стран, входящих вместе с Польшей в объединение «Вишеградская группа» (Венгрия, Словакия, Чехия).
Германия подводит итоги первого года правления Трампа
И, в принципе, Польша может стать для Евросоюза более опасной «миной замедленного действия», чем «торгующаяся на выход» Великобритания или стремящаяся к самоопределению Каталония. Не случайно немецкие СМИ выражают по этому поводу тревогу, ведь Германия тоже находится в прицеле польских властей. «Выход Польши из ЕС вполне возможен», – предупреждает Die Welt и продолжает: «Своим решением о применении «юридической атомной бомбы» против Польши из-за правовой реформы в этой стране Европейская комиссия отважилась на серьёзный шаг. Однако он представляет собой большой риск для самой Европы и может оказаться запоздалым. Кроме того, для введения санкций требуется одобрение всех государств – членов ЕС, а Венгрия уже заявила, что находится на стороне Варшавы». «Действия Еврокомиссии против Польши являются неприемлемыми и нарушают независимость страны», – приводит газета слова венгерского вице-премьера Жолта Шемьена. Возможно, польское правительство «вообще не заинтересовано в том, чтобы оставаться в ЕС после 2020 года, то есть после следующих парламентских выборов и начала нового периода действия бюджета ЕС», отмечает польский политолог Рената Миенковска в интервью немецкой газете Die Zeit: если в финансовом отношении Польша ничего не выиграет, то она «может выйти из ЕС».
Дальнейшее развитие событий будет в значительной степени зависеть от того, какую позицию займут США и захочет ли администрация Трампа вообще как-то участвовать в конфликте между Брюсселем и Варшавой. Известный своей близостью к Госдепартаменту американский Атлантический совет на всякий случай предупредил поляков, что, отказываясь от проведения «демократических реформ», они играют с огнём: «Польское правительство, похоже, хочет вернуться к модели межвоенного периода, когда страна игнорировала интересы меньшинства и, лишившись союзников, столкнулась с кризисом. Нынешняя власть так и не вынесла уроков из той ситуации».
Однако расстановка сил в Европе и приоритеты Трампа, скорее, добавляют козыри Польше и её союзникам. Вполне очевидно, что прежняя модель европейской интеграции себя исчерпала, а выработать новую модель Брюссель не готов, осаждаемый финансовыми проблемами, миграционным кризисом, волнами сепаратизма. И можно предположить, что в 2018 году укрепятся позиции государств Центральной Европы, защищающих национальные интересы от наднациональной бюрократии.

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