«Полк Победы» на Украине попал под репрессии

Запорожский журналист и правозащитник, бывший политзаключенный Павел Волков рассказал, что на Украине не состоялся автопробег «Полк Победы». Репрессии против организаторов памятных мероприятий, приуроченных к празднику 9 мая, набирают обороты.Например, в Запорожье в канун Дня Победы силовики обыскали офис организации «Полк Победы». Таким образом, они сорвали запланированный автопробег, а ведь он был предварительно согласован с властями.Также Волков отметил, что при всём этом героизацию гитлеровцев и демонстрацию запрещенной законодательно нацистской символики украинские власти оставляют без должного внимания.Имущество участников несостоявшегося автопробега было арестовано. У них забрали флаги «Полк Победы», «75 лет Великой Победы», а также сами машины, ПК и так далее. Часть вещей вернули, а часть (флаги и газеты «Полк Победы») оставили якобы на экспертизу.Запрещенной символики на арестованных вещах нет. К тому же тираж газеты обсуждался заранее с МВД и СБУ.Таким образом, трата государственных денег на дорогую и бесполезную в данном случае процедуру, не оправдана. Целью обыска и претензий был срыв памятного мероприятия.