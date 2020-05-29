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«Полк Победы» на Украине попал под репрессии

29 мая 2020, 19:55  •  120 • Украина

Запорожский журналист и правозащитник, бывший политзаключенный Павел Волков рассказал, что на Украине не состоялся автопробег «Полк Победы». Репрессии против организаторов памятных мероприятий, приуроченных к празднику 9 мая, набирают обороты.

Например, в Запорожье в канун Дня Победы силовики обыскали офис организации «Полк Победы». Таким образом, они сорвали запланированный автопробег, а ведь он был предварительно согласован с властями.

Также Волков отметил, что при всём этом героизацию гитлеровцев и демонстрацию запрещенной законодательно нацистской символики украинские власти оставляют без должного внимания.

Имущество участников несостоявшегося автопробега было арестовано. У них забрали флаги «Полк Победы», «75 лет Великой Победы», а также сами машины, ПК и так далее. Часть вещей вернули, а часть (флаги и газеты «Полк Победы») оставили якобы на экспертизу.

Запрещенной символики на арестованных вещах нет. К тому же тираж газеты обсуждался заранее с МВД и СБУ.

Таким образом, трата государственных денег на дорогую и бесполезную в данном случае процедуру, не оправдана. Целью обыска и претензий был срыв памятного мероприятия.

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