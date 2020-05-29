|
«Полк Победы» на Украине попал под репрессии
29 мая 2020, 19:55 • 120 • Украина
Запорожский журналист и правозащитник, бывший политзаключенный Павел Волков рассказал, что на Украине не состоялся автопробег «Полк Победы». Репрессии против организаторов памятных мероприятий, приуроченных к празднику 9 мая, набирают обороты.
Например, в Запорожье в канун Дня Победы силовики обыскали офис организации «Полк Победы». Таким образом, они сорвали запланированный автопробег, а ведь он был предварительно согласован с властями.
Также Волков отметил, что при всём этом героизацию гитлеровцев и демонстрацию запрещенной законодательно нацистской символики украинские власти оставляют без должного внимания.
Имущество участников несостоявшегося автопробега было арестовано. У них забрали флаги «Полк Победы», «75 лет Великой Победы», а также сами машины, ПК и так далее. Часть вещей вернули, а часть (флаги и газеты «Полк Победы») оставили якобы на экспертизу.
Запрещенной символики на арестованных вещах нет. К тому же тираж газеты обсуждался заранее с МВД и СБУ.
Таким образом, трата государственных денег на дорогую и бесполезную в данном случае процедуру, не оправдана. Целью обыска и претензий был срыв памятного мероприятия.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
120
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 мая 2020, 23:55
|
28 мая 2020, 09:55
|
23 мая 2020, 21:28
|
23 мая 2020, 08:55
|
28 мая 2020, 01:55
|
25 мая 2020, 08:55
|
26 мая 2020, 15:55