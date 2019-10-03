Polityka: молдавский исход

Молдавия теряет население быстрей, чем страны, в которых идёт война

Один из самых читаемых польских еженедельных журналов Polityka опубликовал большую статью о том, как жизнь стала уходить из Молдовы после того, как эта страна обрела независимость. Автор статьи Милош Шиманьский (Miłosz Szymański) рассказывает грустные истории сельских жителей, дети и внуки которых уехали в другие страны.

Ольга Анисои растила внуков, пока её дочь Виолета на протяжении девятнадцати лет работала в Москве, чтобы построить большой дом в родном селе. Детей своих Виолета видела только на Рождество и на Пасху. Дом построили. Вот только стоит он теперь пустой – некому жить в большом доме, дети выросли и уехали искать своё счастье в других странах.

«История семьи Анисои типична. Село Мэкэреука вместе с соседним селом Котова относилось к колхозу «Ленинская искра», который закрылся, когда СССР рухнул, а Молдавия обрела независимость. Работы не было ни там, ни в ближайшем городе. Хорошую работу, а тем более зарплату, на которую можно прожить, сложно найти во всей стране. Экономика советской Молдавии была заточена на то, чтобы снабжать продовольствием все остальные республики Союза. Когда этого не стало, она просто развалилась. Ещё один удар пришёлся со стороны Приднестровья, провозгласившего независимость. На территории этой непризнанной республики находилась половина молдавских промышленных предприятий и все электростанции. Потом обесценился рубль, его заменил молдавский лей. Курс обмена был невыгодным, в итоге люди потеряли свои сбережения», – рассказывает Polityka типичную историю обычного молдавского села Мэкэреука.

Издание отмечает, что молдаване не стали ждать, когда всё нормализуется в их стране, и стали уезжать. Тем более что проблем с эмиграцией не было – все они владеют как румынским, так и русским языками, а соседние страны Россия и Румыния позволяют им получить своё гражданство в упрощённом порядке. У Виолеты Анисои, например, три паспорта, а у её сыновей – по два, им хватает пока молдавского и румынского.

Сегодня никто не знает точных данных, однако приблизительные подсчёты говорят о том, что из 3,5 миллиона жителей Молдавии румынское гражданство есть примерно у миллиона человек, российское – у нескольких сотен тысяч.

Не каждый молдаванин пользуется паспортом другого государства, чтобы уехать за границу, продолжает свой рассказ Polityka. Василе из села Хлиная работает во Франции, он устроился плотником на стройку, семьи у него нет, поэтому он смог позволить себе купить автомобиль BMW, на котором раз в год приезжает в родное село, где все с завистью смотрят на его машину. Впрочем, завистливых взглядов с каждым годом становится всё меньше, рассказывает Милош Шиманьский.

«По данным молдавского Национального бюро статистики, в момент, когда Молдавия обрела независимость, там проживало 4,3 миллиона человек. Если отнять жителей Приднестровья, которое с 1990 года фактически функционирует независимо, останется 3,6 миллиона. Сейчас численность населения Молдавии оценивается в 2 миллиона человек. Там становится всё больше пенсионеров: их уже 700 тысяч. Неудивительно, что пенсии очень низкие: в среднем их размер составляет 924 лея (3 400 рублей). Многие пожилые люди не смогли бы выжить без помощи из-за границы», – говорится в статье.

Только по официальным данным страну уже покинул один миллион её жителей, на самом деле – намного больше, ведь многие остаются прописанными на родине, возвращаясь домой раз в год. В селе Хлиная, как полагает его староста, таких жителей около 50%. В селе Котова точных цифр не знает никто, но жители говорят, что уехала половина села.

Однако, если учесть, с какой скоростью закрываются молдавские школы, то можно сделать вывод – уехало намного больше молодых и трудоспособных молдаван, забрав с собой детей, подчёркивает Polityka. Так, в селе Хлиная тридцать лет назад училось 600 учеников, сегодня – 170. Только в прошлом году в стране закрылось 48 школ из 1291, а с момента провозглашения Молдовой независимости закрылась каждая третья школа.

«У нас есть несколько богатых людей, которые выкупили землю у закрывшегося колхоза и владеют сейчас большими хозяйствами, а остальные – это дети, старики и дураки. Я получаю 6 тысяч леев, то есть примерно 300 евро, это считается хорошей зарплатой. За день работы в поле платят 7 евро. В Италии столько можно заработать за час. Уезжают все, кто может», – цитирует издание старосту села Котова, который признаёт, что на селе людям живётся всё-таки полегче, чем в городе – выручают огороды.

Милош Шиманьский отмечает, что в молдавских школах у детей нет стимула для учёбы – перспектив нет. Единственный школьный предмет, заслуживающий внимания – это иностранный язык, он нужен, чтобы найти работу за границей. Дети же ждут окончания школы, чтобы уехать к работающим в других странах родителям.

«Премьер-министр Майя Санду говорит прямо, что депопуляция – это самая главная проблема для её правительства, поскольку в будущем она грозит привести к краху пенсионной и в целом государственной финансовой системы. Сейчас из Молдавии каждый день уезжают 100 человек. Если события будут развиваться по такому сценарию (а следует отметить, что в прошлом году родилось всего 32 тысячи детей – в три раза меньше, чем рождалось в 1980-е годы), Молдавия станет государством, которое теряет людей быстрее всех других стран мира. Такой убыли населения не бывает даже в местах, где идёт война. Например, население Сирии с 2011 года сократилось на 20%», – пишет Polityka.

Тем не менее, подчёркивает Шиманьский, эмиграция помогает молдавской экономике – безработица почти исчезла (работать некому!), в страну ежегодно приходят денежные переводы, составляющие треть молдавского бюджета. Однако эти переводы приходят до тех пор, пока живы родители, присматривающие за детьми. Не станет родителей, не будет и денежных переводов, ещё через несколько лет никто даже в отпуск не приедет посмотреть на свой родной дом, который стоит много лет пустым – у большинства эмигрантов скоро не останется причин возвращаться в Молдавию, делает грустный вывод Polityka.