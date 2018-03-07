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Политтехнологи разберут кампании Собчак, Явлинского и Путина
07 марта 2018, 18:54 • 86 • В России
Гонка кандидатов за пост у руля России-матушки выходит на финишную прямую. А сразу после выборов – 23 марта – лучшие политтехнологи страну проведут «разбор полетов» участников президентского марафона.
В Общественной палате состоится церемония вручения премии Российской ассоциации политических консультантов «Выбор». Она проходит с 2015 года. Там Андрей Богданов, Алексей Ситников и Евгений Минченко расскажут о за кулисье выборов президента России. А также разберут кампании Ксении Собчак, Григория Явлинского, Бориса Титова и Владимира Путина.
Фото: оргкомитет премии РАПК
Но главная цель премии – определить лучших политических консультантов и технологов страны.
В состав жюри вошли:
- Андрей Богданов, российский политтехнолог,
- Андрей Максимов, вице-президент РАПК, руководитель группы «Максимов-консалтинг»,
- ГайХанов, член РАПК, председатель совета директоров коммуникационной группы
«Паблисити»,
- Валентин Бианки, член правления РАПК, руководитель группы «Бианки и партнеры»,
- Евгений Минченко, политолог и политтехнолог, возглавляет группу «Минченко и партнеры».
Торжественная церемония награждения победителей Премии РАПК пройдет 23 марта 2018 года в Большом зале Общественной Палаты РФ.
Сайт премии РАПК: http://premia-rapc.ru/
Сайт РАПК: http://rapc.pro
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