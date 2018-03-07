Политтехнологи разберут кампании Собчак, Явлинского и Путина

Гонка кандидатов за пост у руля России-матушки выходит на финишную прямую. А сразу после выборов – 23 марта – лучшие политтехнологи страну проведут «разбор полетов» участников президентского марафона.

В Общественной палате состоится церемония вручения премии Российской ассоциации политических консультантов «Выбор». Она проходит с 2015 года. Там Андрей Богданов, Алексей Ситников и Евгений Минченко расскажут о за кулисье выборов президента России. А также разберут кампании Ксении Собчак, Григория Явлинского, Бориса Титова и Владимира Путина.

Фото: оргкомитет премии РАПК

Но главная цель премии – определить лучших политических консультантов и технологов страны.

В состав жюри вошли:

- Андрей Богданов, российский политтехнолог,

- Андрей Максимов, вице-президент РАПК, руководитель группы «Максимов-консалтинг»,

- ГайХанов, член РАПК, председатель совета директоров коммуникационной группы

«Паблисити»,

- Валентин Бианки, член правления РАПК, руководитель группы «Бианки и партнеры»,

- Евгений Минченко, политолог и политтехнолог, возглавляет группу «Минченко и партнеры».

Торжественная церемония награждения победителей Премии РАПК пройдет 23 марта 2018 года в Большом зале Общественной Палаты РФ.

Сайт премии РАПК: http://premia-rapc.ru/

Сайт РАПК: http://rapc.pro