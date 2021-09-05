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Политтехнолог выдвинул в преемники Путина неожиданного кандидата

05 сентября 2021, 18:50  •  250 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Эксперт также предложил перенести государственную власть из Кремля в другое место
Важным претендентом на пост главы Государственного Эрмитажа является экс-глава Минкульта Владимир Мединский, который в настоящее время занимает должность помощника президента. Если бы такая рокировка была реализована, то действующий директор учреждения Михаил Петровский смог бы стать преемником Владимира Путина, выразил мнение политтехнолог Станислав Белковский.
Эксперт привел в пример Алара Кариса – директора Эстонского национального музея, который был несколькими днями ранее избран президентом страны.
По словам политтехнолога, Пиотровский стал бы стать вполне достойным президентом России в 2024 году – такой пример сможет подчеркнуть общую государственную линию по гуманизации российского самосознания, политической системы страны и даже преобладающих дискурсов.
Спикер напомнил, что Пиотровский на два года моложе Байдена и находится в прекрасном состоянии – как с физической, так и интеллектуальной точки зрения.
Белковский заявил, что действующий директор Эрмитажа прекрасно справляется с работой уже практически тридцать лет – со времен с назначения на руководящую должность учреждения в 1992 году. Он также представляет весьма уважаемую в мире династию Пиотровских, признанную в мире изобразительных искусств.
Политтехнолог также предложил перенести центр сосредоточения государственной власти из Кремля в Эрмитаж, заявив, что, пока центром принятия решений и международных встреч остается средневековое здание, никакие перемены в обществе невозможны.
"Может быть, для акцентуации столичного статуса Москвы, собственно, Эрмитаж вообще можно перерегистрировать в Москве", – заявил Белковский, напомнив, что к 2024 году в столице появится филиал петербургского Эрмитажа.
Ранее экс-помощник Ельцина Георгий Сатаров назвал причину, по которой первый президент РФ выбрал в качестве преемника Путина.

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