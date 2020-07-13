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Политтехнолог указал на "закавыку" с Госсоветом

13 июля 2020, 15:00  •  89 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов указал на "закавыку" с Госсоветом. "Сплошные вопросы", - заметил он. В Госдуме пролили немного света. Отмечается, что новый государственный орган "будет обеспечивать функционирование единой системы публичной власти".
В Комитете Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству ТАСС рассказали подробнее о новом государственном органе, который, в соответствии с внесёнными поправками в Конституцию, скоро заработает в России.
Конкретного текста, разъясняющего, что такое Госсовет, пока нет, однако представления по этому поводу, конечно, имеются. Предположительно, туда войдут губернаторы, представители кабмина и, возможно, администрации президента.
"Госсовет будет обеспечивать функционирование единой системы публичной власти", - отметили в комитете ГД.
Фото: скриншот Telegram/Политджойстик
Также данный орган будет выступать в качестве "генератора идей" и участвовать в определении ключевых направлений внутренней и внешней политики страны, добавили там.
О том, чем в итоге станет Госсовет в российской политической системе, в Telegram порассуждал политтехнолог Марат Баширов:
...Какими полномочиями он будет наделён? Распорядительными? […] Ключевыми кадровыми? […] И как будут приниматься решения, если полномочия будут? Голосованием? Пока сплошные вопросы.

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