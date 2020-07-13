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Политтехнолог указал на "закавыку" с Госсоветом
13 июля 2020, 15:00 • 89 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов указал на "закавыку" с Госсоветом. "Сплошные вопросы", - заметил он. В Госдуме пролили немного света. Отмечается, что новый государственный орган "будет обеспечивать функционирование единой системы публичной власти".
В Комитете Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству ТАСС рассказали подробнее о новом государственном органе, который, в соответствии с внесёнными поправками в Конституцию, скоро заработает в России.
Конкретного текста, разъясняющего, что такое Госсовет, пока нет, однако представления по этому поводу, конечно, имеются. Предположительно, туда войдут губернаторы, представители кабмина и, возможно, администрации президента.
Фото: скриншот Telegram/Политджойстик
Также данный орган будет выступать в качестве "генератора идей" и участвовать в определении ключевых направлений внутренней и внешней политики страны, добавили там.
О том, чем в итоге станет Госсовет в российской политической системе, в Telegram порассуждал политтехнолог Марат Баширов:
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