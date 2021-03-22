Политтехнолог: Третья мировая война не начнется из-за выпадов Байдена

Как считает политтехнолог Константин Калачев, Третья мировая война не начнется из-за выпадов президента США Джо Байдена в адрес главы России Владимира Путина.

На Земле не начнется Третья мировая война из-за выпадов президента США в адрес России. Такое мнение озвучил в интервью РИА ФАН политтехнолог Константин Калачев.

Москва не может не реагировать на провокации, поэтому был временно отозван для консультаций посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Это просто выражение неудовольствия, в большей степени - ритуал. Предполагать, что Анатолий Антонов сейчас будет получать распоряжения о том, как разрушить Америку изнутри, я бы не стал", - заявил он.

Как добавил дипломат Виктор Мазин, Россия и США остаются ведущими государствами мира, которые вынуждены взаимодействовать друг с другом. Он также сомневается в том, что из-за Байдена начнется новая война.

Как пишет polit.info, немецкий политолог Александр Рар указал на нейтральное отношение Европы к последним нападкам Джо Байдена на Москву. По его словам, европейцы понимают важность продолжения американо-российского диалога.

Сторонам необходимо решить целый ряд серьёзных вопросов: продление СНВ-3, сделка по Ирану, конфликт на Ближнем Востоке и так далее.

Байден признал президента России Владимира Путина "убийцей", тот дал сдачи, но в более мягкой манере. Европу же пугает перспектива выбора между двумя полюсами.

По мнению сенатора Владимира Джабарова, американцы постепенно теряют позиции в сферах бизнеса, технологий, научных исследований и развития экономики. В итоге они пытаются при помощи санкций сдержать развитие оппонентов в лице Москвы и Пекина.

Впрочем, подобный план обречён на провал, ибо Россия направила усилия на то, чтобы стать самодостаточной.

"Они не смогут вернуться на те вершины, которые занимали 15-20 лет назад, потому что мир поменялся", - пояснил парламентарий в интервью сайту 360tv.ru.