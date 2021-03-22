Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - пол...
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная / Политика

Политтехнолог: Третья мировая война не начнется из-за выпадов Байдена

22 марта 2021, 04:00  •  77 • Политика
Как считает политтехнолог Константин Калачев, Третья мировая война не начнется из-за выпадов президента США Джо Байдена в адрес главы России Владимира Путина.
На Земле не начнется Третья мировая война из-за выпадов президента США в адрес России. Такое мнение озвучил в интервью РИА ФАН политтехнолог Константин Калачев.
Москва не может не реагировать на провокации, поэтому был временно отозван для консультаций посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Это просто выражение неудовольствия, в большей степени - ритуал. Предполагать, что Анатолий Антонов сейчас будет получать распоряжения о том, как разрушить Америку изнутри, я бы не стал", - заявил он.
Как добавил дипломат Виктор Мазин, Россия и США остаются ведущими государствами мира, которые вынуждены взаимодействовать друг с другом. Он также сомневается в том, что из-за Байдена начнется новая война.
Как пишет polit.info, немецкий политолог Александр Рар указал на нейтральное отношение Европы к последним нападкам Джо Байдена на Москву. По его словам, европейцы понимают важность продолжения американо-российского диалога.
Сторонам необходимо решить целый ряд серьёзных вопросов: продление СНВ-3, сделка по Ирану, конфликт на Ближнем Востоке и так далее.
Байден признал президента России Владимира Путина "убийцей", тот дал сдачи, но в более мягкой манере. Европу же пугает перспектива выбора между двумя полюсами.
По мнению сенатора Владимира Джабарова, американцы постепенно теряют позиции в сферах бизнеса, технологий, научных исследований и развития экономики. В итоге они пытаются при помощи санкций сдержать развитие оппонентов в лице Москвы и Пекина.
Впрочем, подобный план обречён на провал, ибо Россия направила усилия на то, чтобы стать самодостаточной.
"Они не смогут вернуться на те вершины, которые занимали 15-20 лет назад, потому что мир поменялся", - пояснил парламентарий в интервью сайту 360tv.ru.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
21 марта 2021, 22:30
Украина обвинила Россию в манипуляциях с Донбассом: Причиной стало стремление Москвы к миру
21 марта 2021, 22:30
Русская армия воюет не числом: Военный эксперт предостерёг всех врагов России
22 марта 2021, 00:20
"Пожалуйста, знайте": Рассекречены письма американцев Путину после дерзости Байдена
22 марта 2021, 00:20
"Беспокоиться было не о чем": Глава МИД Венгрии указал на серьёзную ошибку Европы со "Спутником V"
22 марта 2021, 00:20
Трамп готовит реванш соцсетям: "Полностью изменит правила игры"
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бун...
22 марта 2021, 00:20
"Пожалуйста, знайте": Рассекречены письма американцев Путину после дерзости...
22 марта 2021, 00:20
"Беспокоиться было не о чем": Глава МИД Венгрии указал на серьёзную ошибку ...
22 марта 2021, 00:20
Лукашенко не сдержал слёз и послал оппозиционеров в Хатынь: "Заблудшим и одурман...
22 марта 2021, 00:20
Трамп готовит реванш соцсетям: "Полностью изменит правила игры"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2021, 05:10
"Глупенькие...": США уже проиграли войну - комик не стал жалеть чувства американцев
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой", уважающей русский мат
17 марта 2021, 17:40
"Это что? Это как? Сам-то понял, что сказал?": Байден одним словом взбесил русский народ
15 марта 2021, 14:20
Журналист сдал спецоперацию Украины и НАТО против России: "Весь шок в том"
21 марта 2021, 16:05
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецслужбам
15 марта 2021, 12:30
Сигналом для нападения Киева на Донбасс станет поездка Путина в Крым
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.