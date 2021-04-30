Политтехнолог сделал предупреждение каждому "донатчику" Навального: Теперь грозит срок

Политолог предупредил граждан России об опасности финансирования организаций, связанных с Алексеем Навальным.

Политолог Марат Баширов предупредил граждан России об опасности перечисления взносов в адрес организаций Алексея Навального.

Росфинмониторинг внёс штабы Навального в список экстремистских организаций. Это означает, что все счета контролируются, и если вы решите перечислить донаты, то лучше не делайте этого...

- написал Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик".

По словам политолога, поддержка организаций Навального - это "уже финансирование экстремистов и уголовка".

Как сообщал Царьград, Росфинмониторинг включил "Штабы Навального"*, связанные со скандальным блогером Алексеем Навальным, в список организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы будет добиваться уничтожения главного детища оппозиционного политика и блогера Алексея Навального - Фонда борьбы с коррупцией**.

* "Штабы Навального" - экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

** ФБК - Фонд борьбы с коррупцией, включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.