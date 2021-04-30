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Политтехнолог сделал предупреждение каждому "донатчику" Навального: Теперь грозит срок

30 апреля 2021, 15:55  •  129 • Политика
Политолог предупредил граждан России об опасности финансирования организаций, связанных с Алексеем Навальным.
Политолог Марат Баширов предупредил граждан России об опасности перечисления взносов в адрес организаций Алексея Навального.
Росфинмониторинг внёс штабы Навального в список экстремистских организаций. Это означает, что все счета контролируются, и если вы решите перечислить донаты, то лучше не делайте этого...
- написал Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик".
По словам политолога, поддержка организаций Навального - это "уже финансирование экстремистов и уголовка".
Как сообщал Царьград, Росфинмониторинг включил "Штабы Навального"*, связанные со скандальным блогером Алексеем Навальным, в список организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
Ранее стало известно, что прокуратура Москвы будет добиваться уничтожения главного детища оппозиционного политика и блогера Алексея Навального - Фонда борьбы с коррупцией**.
* "Штабы Навального" - экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
** ФБК - Фонд борьбы с коррупцией, включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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