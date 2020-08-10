Политтехнолог разоблачил провокаторов Минска: "Работают системно и массированно"

"Большинство Телеграм-каналов, освещающих белорусский сюжет и только его, работают против Лукашенко. Они забивают всё инфопространство провоцирующими видео и фото", - разоблачил провокаторов политтехнолог Марат Баширов в своём авторском Telegram-канале "Политджойстик".

Эксперт обратил также внимание на то, что если президент Белоруссии готовился к такой атаке, "то он не ошибся - работают системно и массированно". В том числе отметил политтехнолог и тот момент, что репосты с вышеуказанных им лент делают и многие российские топ-каналы.

В то же время, комментируя итоги президентских выборов в Белоруссии в минувшее воскресенье и последовавших за этим протестов, Баширов заявил, что "истинной картины пока никто не знает и не видит", в том числе "как масштабов протестов, так и методов противодействия им".

Напомнил он и о событиях Майдана в Киеве в 2014 году.

"Как фактов, кто атакует силовиков (помним Киев), так и кто наносит ранения гражданам, что в форме или в футболках, - обратил внимание политтехнолог. - На улице много молодёжи - это видно. Но, она только революции провоцирует, а не совершает. Революции делает молчаливое большинство. А вот как раз его позицию мы пока не увидели".