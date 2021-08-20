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Политтехнолог расставил акценты перед встречей Путина и Меркель, напомнив о взрывоопасной политике

20 августа 2021, 09:25  •  42 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов, комментируя грядущую встречу президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, расставил свои акценты на фоне "челночной дипломатии" немецкого политика. В том числе напомнил эксперт и о взрывоопасной внешней политике Меркель.
Напомним, сегодня, 20 августа в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным приедет канцлер Германии Ангела Меркель. "Прощальный визит, челночная дипломатия (потом у неё Зеленский в списке), заброс тем на будущее", - как расценил эту поездку политтехнолог Марат Баширов в своём авторском Telegram-канале "Политджойстик".
Среди тем, которые, как ожидается, обсудят в Кремле лидеры, и Украина, и ситуация в Афганистане. Политтехнолог же расставил свои акценты перед встречей Путина и Меркель, отметив, что для последней это "в любом случае грустный момент".
Кроме того, напомнил эксперт и о взрывоопасной внешней политике Меркель.
"Она много сделала во внутренней политике для Германии, но при этом множество пропанов во внешней, - пишет Баширов. - Хотя, как знать, кто бы другой мог на её месте в эти времена быть эффективнее".
Пропан - это представитель углеводородных газов, весьма пожаро- и взрывоопасен. Кроме того, он ещё и малотоксичен, однако оказывает вредное воздействие на центральную нервную систему и может вызвать отравление, рвоту и даже привести к смерти.

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