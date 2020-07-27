Политтехнолог расшифровал беседу Путина с Зеленским: "И отправить парня на второй год"

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ключевая тема - Донбасс, урегулирование ситуации в регионе и исполнение Минских соглашений.

О том, что важно было в разговоре глав государств, напомнил у себя в авторском Telegram-канале "Политджойстик" известный политтехнолог Марат Баширов.

"Стоял вопрос о запрете на наступление и диверсию. Запрещено ведение огня, в том числе и снайперского (напомню, что ЛДНР заявили о бессрочном прекращении огня). Обсудили минные поля", - перечислил политический эксперт.

Он же обратил внимание и на ключевой вопрос из Москвы Киеву: "Зеленский поддерживает Минские соглашения или нет?".

По мнению политтехнолога, президент Украины, "может, в душе и поддерживает, но он слаб и не самостоятелен". В то же время Баширов обратил внимание на то, что "сам факт звонка важнее, чем его содержание". Расшифровывая свою точку зрения на ситуацию со звонком, он сравнил Путина и Зеленского с учителем и учеником.

"Просто потому, что учитель спросил ученика, выполнил ли он домашнее задание, перед тем как поставить оценку, позвонить родителям и отправить парня на второй год", - резюмировал эксперт.