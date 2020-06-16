Политтехнолог раскрыл "оригинальный ответ" Китая на давление США

Политтехнолог Марат Баширов рассказал о неожиданном ответе, который получили Штаты от Китая. В ответ на давление китайцы выдали оригинальную реакцию.

"Китай на давление США отвечает довольно оригинально. Он предупредил об очень высоком риске распространения COVID-19 второй волной. С учётом масштабов заражения в США, волнений в формате BLM и выборов президента страны вторая волна может нанести их экономике огромный урон", - уточнил Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик".

Эксперт иронично заметил, что США не стоит "трогать Huawei".

Напомним, что в США происходят массовые беспорядки после гибели задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Мирные акции протеста постепенно переросли в грабежи и погромы.

Ранее обозреватель французского издания Le Figaro Николя Бавре сделал мрачное предсказание. Он заявил, что США ждёт развал - такой же, как произошёл в Советском Союзе почти 30 лет назад. Журналист написал о четырёх кризисах, которые одновременно переживает Америка. Речь идёт о пандемии коронавируса, её жертвами в стране стали уже больше 110 тысяч человек. Из-за этого началась рецессия: работу потеряли около 45 миллионов человек. ВВП страны в 2020 году должен упасть на 6,5%. Гибель задержанного афроамериканца Джорджа Флойда напомнила о расовых проблемах. А попытка привлечь армию к подавлению восстаний станет четвёртым кризисом, уверен журналист.