Политтехнолог: Путин сделал сенсационное заявление о преемнике

Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал ответ президента России в интервью NBC о преемнике, с приходом которого якобы "всё может обрушиться в одночасье". По мнению политического эксперта, Владимир Путин сделал "сенсационное заявление".

Напомним, во время интервью с президентом России журналист NBC Кир Симмонс задал Владимиру Путину каверзный вопрос о преемнике, способном "всё обрушить в одночасье". Путин тут же парировал небольшим экскурсом в историю России 2000-х годов.

На вопрос о том, кто придёт на его место, глава государства позитивно отметил тот факт, что "на политической сцене могут появляться разные люди с разными взглядами".

Политтехнолог Марат Баширов, оценивая у себя в Telegram-канале "Политджойстик" весь ответ Путина, посчитал, что глава государства сделал "сенсационное заявление о преемнике".

"Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом - слава Богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди с разными взглядами. Ну и хорошо", - процитировал политический эксперт весь ответ президента.