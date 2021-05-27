Политтехнолог объяснил бесславный конец "Открытки": Ушла в подполье

Организация "Открытая Россия"*, учреждённая беглым олигархом Михаилом Ходорковским, объявила о самоликвидации. Как отметил политический эксперт Андрей Перла, это можно расценить как переход революционной организации на нелегальное положение. У "шатателей режима" решимость развалить государство никуда не делать.

В организации "Открытая Россия" заявили о самоликвидации. Как пояснил исполнительный директор движения Андрей Пивоваров, им не нужны новые уголовные дел и штрафы.

Но в то, что учреждённая беглым олигархом Михаилом Ходорковским организация полностью исчезнет верится слабо, отмечает политтехнолог Андрей Перла.

По его словам, "Открытая Россия"* Ходорковского не закрывается, а скрывается.

"В тени. Это, по сути, переход революционной организации на нелегальное положение. Следует понимать, что "Открытка" - это очень серьезный организационный и финансовый ресурс. Более серьезный и лучше организационно оформленный, чем "штабы" берлинского пациента", - отметил он.

Однако новые законы вынуждают структуру Ходорковского перестраиваться.

"В частности, более тщательно скрывать некоторые аспекты этой деятельности. Но его решимость разрушать государство Российское никуда не делась", - констатировал он.

* "Открытая Россия" - британская организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.