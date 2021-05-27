|
Политтехнолог объяснил бесславный конец "Открытки": Ушла в подполье
27 мая 2021, 17:55 • 174 • Политика
Организация "Открытая Россия"*, учреждённая беглым олигархом Михаилом Ходорковским, объявила о самоликвидации. Как отметил политический эксперт Андрей Перла, это можно расценить как переход революционной организации на нелегальное положение. У "шатателей режима" решимость развалить государство никуда не делать.
В организации "Открытая Россия" заявили о самоликвидации. Как пояснил исполнительный директор движения Андрей Пивоваров, им не нужны новые уголовные дел и штрафы.
Но в то, что учреждённая беглым олигархом Михаилом Ходорковским организация полностью исчезнет верится слабо, отмечает политтехнолог Андрей Перла.
По его словам, "Открытая Россия"* Ходорковского не закрывается, а скрывается.
"В тени. Это, по сути, переход революционной организации на нелегальное положение. Следует понимать, что "Открытка" - это очень серьезный организационный и финансовый ресурс. Более серьезный и лучше организационно оформленный, чем "штабы" берлинского пациента", - отметил он.
Однако новые законы вынуждают структуру Ходорковского перестраиваться.
"В частности, более тщательно скрывать некоторые аспекты этой деятельности. Но его решимость разрушать государство Российское никуда не делась", - констатировал он.
* "Открытая Россия" - британская организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
174
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 мая 2021, 10:55
|
23 мая 2021, 09:25
|
26 мая 2021, 13:30
|
24 мая 2021, 04:40
|
22 мая 2021, 17:50
|
27 мая 2021, 00:30
|
22 мая 2021, 01:20