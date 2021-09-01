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Политтехнолог не купился на манипуляцию Шлосберга: "Есть серия протоколов"

01 сентября 2021, 00:15  •  48 • Политика
Отстранённый от выборов Лев Шлосберг устроил манипуляцию, апеллируя якобы к рамкам права. Директор компании "Маркком", политолог, политтехнолог, психолог Сергей Маркелов на это не купился. "Есть серия протоколов", - напомнил он.
Напомним, 9 августа Московский городской суд снял Шлосберга с предвыборной гонки. В своём Telegram-канале 31 августа этот депутат Псковского областного собрания сообщил о подаче кассационной жалобы в Верховный суд. Он сделал акцент на возможности этой инстанции "вернуть политическую реальность в рамки права". Другими словами, он намекнул, что суд предыдущей инстанции за "рамки права" якобы вышел.
Оппозиционеры, в данном случае Шлосберг, обязаны спекулировать на теме прав-бесправия, законов-беззакония. Им больше ничего не остаётся. Вместо того, чтобы заниматься чисткой своей биографии, привести всё в какую-то норму, они, безусловно, переводят все эти юридические регламенты в политическую историю, - объяснил Сергей Маркелов в беседе с Царьградом.
Он отметил, что в данном случае Шлосберг играет роль - показывает, что выборы и политика в целом всегда имеют несколько протоколов.
"Есть юридический протокол, есть идеологический протокол, есть организационный. Есть серия протоколов, и манипуляция между ними - хорошая почва для оппозиционеров. Они всегда этим пользовались, сознательно перепутывая", - добавил политолог.
У Шлосберга есть вина в псковском парламенте и уже в столице. Он решил сыграть на этом.
Здорово, конечно, перебросить всю эту штуку в политическую плоскость и получить в итоге, так сказать, "политические гонения". Поэтому он фразу в Telegram-канале и написал. Это лишнее доказательство манипулирования всей ситуацией - всё, что всегда делали оппозиционеры и думали, что это и есть хорошо, - заключил собеседник Царьграда.
Ранее политолог Сергей Марков обратил внимание на связь Шлосберга с иностранными агентами. "Думаю, что Лев Шлосберг связан не только с ФБК*", - сказал Марков.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) - организация, признанная экстремистской в России, а также входящая в список иноагентов.

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