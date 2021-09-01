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Политтехнолог не купился на манипуляцию Шлосберга: "Есть серия протоколов"
01 сентября 2021, 00:15 • 48 • Политика
Отстранённый от выборов Лев Шлосберг устроил манипуляцию, апеллируя якобы к рамкам права. Директор компании "Маркком", политолог, политтехнолог, психолог Сергей Маркелов на это не купился. "Есть серия протоколов", - напомнил он.
Напомним, 9 августа Московский городской суд снял Шлосберга с предвыборной гонки. В своём Telegram-канале 31 августа этот депутат Псковского областного собрания сообщил о подаче кассационной жалобы в Верховный суд. Он сделал акцент на возможности этой инстанции "вернуть политическую реальность в рамки права". Другими словами, он намекнул, что суд предыдущей инстанции за "рамки права" якобы вышел.
Он отметил, что в данном случае Шлосберг играет роль - показывает, что выборы и политика в целом всегда имеют несколько протоколов.
"Есть юридический протокол, есть идеологический протокол, есть организационный. Есть серия протоколов, и манипуляция между ними - хорошая почва для оппозиционеров. Они всегда этим пользовались, сознательно перепутывая", - добавил политолог.
У Шлосберга есть вина в псковском парламенте и уже в столице. Он решил сыграть на этом.
Ранее политолог Сергей Марков обратил внимание на связь Шлосберга с иностранными агентами. "Думаю, что Лев Шлосберг связан не только с ФБК*", - сказал Марков.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) - организация, признанная экстремистской в России, а также входящая в список иноагентов.
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