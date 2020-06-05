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Полицию Украины киевские эксперты назвали бессмысленной, ленивой и продажной
05 июня 2020, 17:55 • 55 • Украина
Украинские эксперты продолжают обсуждать волну резонансных преступлений, которая захлестнула страну в конце мая. По их мнению, для того, чтобы сбить ее, власть должна предпринять немедленные и решительные меры. Но она предпочитает делать вид, что ничего не происходит, и слушать успокаивающие доклады руководства МВД. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.
Перестрелка между двумя бандами маршрутчиков в киевском микрорайоне Бровары, случившаяся 29 мая, вызвала небывалый общественный резонанс на Украине, эхо которого слышно до сих пор. Как считают аналитики, разборка в жилом районе с применением десятков единиц огнестрельного оружия наглядно продемонстрировала и власти, и простым украинцам уровень общего хаоса, который охватывает страну.
Больше всего шокировал и напугал граждан тот факт, что подобные перестрелки уже вышли за рамки скрытых криминальных разборок. Даже лихие бандиты 1990-х, как правило, устраивали свои стычки где-то за городом, в безлюдных местах. А нынешние отморозки не постеснялись начать войну прямо посреди жилых кварталов, указывают эксперты.
С точки зрения аналитиков, просто чудо, что на улицах в момент перестрелки было мало людей и никого не зацепило пулей. Но что будет, если в следующий раз бой развернется в самом центре Киева? Ведь происшедшее в Броварах — это не случай, а тенденция: вооруженные разборки посреди города становятся на Украине обыденностью. На мелкие инциденты с применением боевого оружия или гранат многие жители уже не обращают внимания, этот ужас является частью их жизни. События же в Броварах стали резонансными только из-за своего масштаба, говорят эксперты. Но если не последует жесткой реакции властей, то масштаб побоищ будет расти.
Еще один фактор, который шокировал украинское общество, — это реакция МВД. Аналитики напоминают: поначалу полиция вообще хотела квалифицировать эту перестрелку как… хулиганство. Мол, полсотни вооруженных молодчиков на окраине Киева «просто пошутили», ничего страшного! И только под давлением общественного мнения полиция все же добавила в заведенное по факту инцидента уголовное дело статьи «о незаконном обращении с оружием» и «о покушении на убийство».
По словам экспертов, огромную тревогу вызывает сам факт, что министерство внутренних дел смотрит сквозь пальцы на разгул на Украине гиперактивных невменяемых граждан, чаще всего — вооруженных, нападающих на мирных жителей или друг на друга. При этом глава МВД не хочет обижать «политически близких» преступников, ведь Аваков — главный покровитель всех «патриотов» и «ветеранов АТО». Многие в стране уверены, что в Броварах палили друг в друга «активисты» нацдвижений, подрядившиеся «решить проблему» для автоперевозчиков.
Глава Федерации работников служб безопасности Украины Сергей Шабовта считает, что разгул криминалитета — прямое следствие полного провала реформы правоохранительной системы.
Кроме того, добавил аналитик, Аваков по своим профессиональным и морально-психологическим качествам никак не соответствует должности главы МВД.
Он также объяснил, что, создав для общества иллюзию «реформирования» патрульной полиции, руководство МВД под шумок уничтожило все действительно важные подразделения правоохранительных органов.
Сергей Шабовта уверен, что так же намеренно Аваков создал и тепличные условия для существования криминалитета на Украине.
По словам эксперта по безопасности, МВД Украины подвержено множеству тяжелых болезней.
Экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко заявил в ходе конференции, что «слабость и ничтожность органов правопорядка», проявленная ими в конце мая, стала видна не только миллионам украинцев, но и руководству страны.
По мнению Луценко, чтобы остановить катастрофу, которая постигла силовые органы, руководству страны необходимо срочно создавать органы общественного и властного контроля за работой полиции — по примеру цивилизованных государств.
Экс-депутат отметил, что с другими силовыми структурами вроде Госбюро расследований или СБУ у полиции существует негласный «пакт о ненападении». То есть украинские силовики привлекают друг друга к уголовной ответственности только тогда, когда на это есть договоренности между руководителями структур.
Необходима система, при которой полицейские будут тщательно отчитываться о малейших нарушениях — вплоть до сокрытия своего лица маской в некарантинный период, использования полицейского шлема без номеров, недопуска адвокатов или свидетелей в суды и т. д.
Напомним, после перестрелки в Броварах сразу несколько украинских изданий вышли с заголовками вроде «Украина превращается в Сомали!», а местные соцсети заполнились остротами типа «Правительство Сомали эвакуирует своих граждан с Украины, заботясь об их безопасности». Конечно, говорят аналитики, в реальности государству пока относительно далеко до африканской страны. Тем не менее сегодня оно уверенно шагает в этом направлении.
Автор: Василий Таран специально для ФАН из Киева
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