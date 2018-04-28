Полиция завела дело после взрыва автомобиля в Киеве

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва автомобиля в Киеве, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы в Facebook.

Как отмечается, уголовное производство начато по ч. 2 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

По данным полиции, в результате происшествия погиб один человек, ещё один получил травмы. Предварительно установлено, что в машине во время движения взорвалась граната.

Инцидент произошёл вечером 27 апреля на ул. Михаила Драгоманова.