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Полиция завела дело после взрыва автомобиля в Киеве
28 апреля 2018, 10:54 • 54 • Украина
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва автомобиля в Киеве, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы в Facebook.
Facebook © @UA.KyivPolice
Как отмечается, уголовное производство начато по ч. 2 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»).
По данным полиции, в результате происшествия погиб один человек, ещё один получил травмы. Предварительно установлено, что в машине во время движения взорвалась граната.
Инцидент произошёл вечером 27 апреля на ул. Михаила Драгоманова.
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