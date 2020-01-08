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Полиция задержала взорвавшего гранату в одесском общежитии
08 января 2020, 21:09 • 50 • Украина
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, взорвавшего гранату в общежитии в Одессе.
@UA.KyivPolice Facebook
Об этом говорится на сайте Нацполиции области.
«Злоумышленник, который гранатой подорвал трёх соседей по общежитию, задержан. Это 38-летний одессит, который уже имеет за плечами судимость за умышленное убийство», — указывается в заявлении.
Отмечается, что задержанный объяснил свой поступок обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним «воевали» из-за бытовых недоразумений. По его словам, гранатой, которую мужчина несколько лет назад приобрёл через интернет, он хотел их лишь напугать.
Ранее в Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
В июне в украинском Кривом Роге мужчина бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта.
В середине мая в Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции. Через несколько дней после этого уже в Харькове неизвестный взорвал гранату около одного из жилых домов города. При взрыве погибли два человека.
Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома. В результате взрыва были повреждены окна дома и автомобиль.
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