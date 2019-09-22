Полиция задержала виновника ДТП с девятью погибшими на Украине

Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, подозреваемого в совершении ДТП в Одесской области, в результате которого погибли девять человек.

«В ходе первоочерёдных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — приводит УНИАН сообщение Нацполиции.



Накануне МВД Украины сообщило о гибели девяти человек в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком в Одесской области.