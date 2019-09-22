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Полиция задержала виновника ДТП с девятью погибшими на Украине

22 сентября 2019, 20:09  •  130 • Украина
Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, подозреваемого в совершении ДТП в Одесской области, в результате которого погибли девять человек.
 
@UA.KyivPolice Facebook
 

«В ходе первоочерёдных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — приводит УНИАН сообщение Нацполиции.

Накануне МВД Украины сообщило о гибели девяти человек в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком в Одесской области.

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