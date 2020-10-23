Полиция задержала помочившегося на портреты «Небесной Сотни»

В Киеве полиция задержала гражданина, который ранее совершил акт мочеиспускания на портреты «героев Небесной сотни» у соответствующего мемориала в самом центре Киева — на месте расстрела.Помочившимся оказался 21-летний студент столичного вуза.Он объяснил свое поведение алкогольным опьянением, передает пресс-служба Нацполиции Киева.«Сотрудниками Печерского управления полиции по подозрению в совершении уголовного преступления по факту хулиганских действий задержан 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия. Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили в полиции.Полицейские будут устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего. Открыто уголовное производство. По УК Украины ч. 1 ст. 296 (хулиганство), студенту грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.Напомним, мочеиспускание перед портретами было осуществлено вечером 21 октября при полном равнодушии окружающих, не считая снимавших видео.Ранее пьяный водитель Lexus снёс в Киеве клумбу на аллее «Героев Небесной сотни».