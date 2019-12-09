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Полиция задержала бросившего в Киеве яйца в Порошенко

09 декабря 2019, 13:09  •  138 • Украина
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил яйца в экс-президента Украины Петра Порошенко на акции в Киеве.
 
@UA.KyivPolice Facebook
 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что на него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

«Мужчина 1985 года рождения, который, по его словам, является журналистом, был задержан и доставлен в Шевченковское управление полиции в Киеве, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)», — говорится в заявлении.

В августе неизвестные пытались забросать яйцами Порошенко, когда он после допроса покинул здание Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве.

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