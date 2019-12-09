|
Полиция задержала бросившего в Киеве яйца в Порошенко
09 декабря 2019, 13:09 • 138 • Украина
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил яйца в экс-президента Украины Петра Порошенко на акции в Киеве.
@UA.KyivPolice Facebook
Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что на него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
«Мужчина 1985 года рождения, который, по его словам, является журналистом, был задержан и доставлен в Шевченковское управление полиции в Киеве, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)», — говорится в заявлении.
В августе неизвестные пытались забросать яйцами Порошенко, когда он после допроса покинул здание Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
138
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 декабря 2019, 07:24
|
07 декабря 2019, 02:54
|
03 декабря 2019, 07:54
|
07 декабря 2019, 22:24
|
04 декабря 2019, 13:09
|
04 декабря 2019, 09:54
|
05 декабря 2019, 08:39