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Полиция взяла в кольцо офис премьера Британии: СМИ сообщают об угрозе Борису Джонсону
08 сентября 2021, 14:40 • 93 • В мире
Полиция Великобритании оцепила офис премьер-министра Британии Бориса Джонсона. СМИ сообщают о потенциальной угрозе политику.
Правоохранители Великобритании установили ограждения и взяли в кольцо офис премьер-министра Бориса Джонсона.
По информации Reuters, такие меры предприняли из-за потенциальной угрозы - возле офиса обнаружен подозрительный предмет.
Другие подробности пока не сообщаются.
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