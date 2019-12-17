Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему Зеленский не с маршалом Жуковым, а с нацистами? Он их боится
Публичная ЛОЖЬ УКРАИНЫ разоблачена! Куликов припомнил Незалежной ВСЕ!
Будничный отдых: в Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Торгуется с Америкой за деньги, с Россией - за газ": Малофеев объясни...
Главная / Украина

Полиция возбудила дело после столкновений у здания Рады

17 декабря 2019, 19:24  •  31 • Украина
Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело после столкновений возле здания Верховной рады Украины, в результате которых пострадали 17 полицейских.
 
Reuters
 

Об этом в ходе брифинга заявил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

По его словам, в настоящее время ведётся работа с 26 задержанными. Полицейские изучают видео, чтобы дать квалифицированную оценку действиям задержанных.

«Открыто уже уголовное производство по ч. 2 ст. 365 «Сопротивление сотруднику полиции». Проводится расследование», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений у Рады пострадали 17 полицейских. Правоохранители задержали 26 нарушителей. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
16 декабря 2019, 23:54
МИД России отреагировал на доклад миссии ООН по Украине
17 декабря 2019, 19:24
СМИ: Яценюка и Турчинова лишили госохраны
17 декабря 2019, 16:09
В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях с протестующими
16 декабря 2019, 23:54
Замгоссекретаря США и вице-премьер Украины обсудили нормандский саммит
17 декабря 2019, 12:54
Time: «Нафтогаз» оспорил передачу месторождения компании из США
16 декабря 2019, 23:54
«Ограничить полномочия регионов»: к чему может привести принятие предложенного Зеленским закона о децентрализации
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 декабря 2019, 03:24
Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Укра...
17 декабря 2019, 16:09
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
17 декабря 2019, 03:24
"Позорит прекрасную фамилию": Соловьёв поставил на место Гордона, покусивше...
17 декабря 2019, 09:54
"Не изберут его": Читатели усомнились в "чуйке" Шевченко насчёт п...
17 декабря 2019, 03:09
Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей сын пр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 декабря 2019, 11:09
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
13 декабря 2019, 05:09
Китай послал WADA, а Россия оправдывается (Руслан Осташко)
15 декабря 2019, 12:24
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
14 декабря 2019, 07:09
"Маскали убирайтесь". Власти Белоруссии разрешили антирусские лозунги (Telegram. Обзор)
16 декабря 2019, 07:54
"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-за надписи
12 декабря 2019, 03:09
Литва осталась в Лондоне ни с чем
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Париже
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.